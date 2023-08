Alla riscoperta di 10 suggestivi luoghi simbolo di Lecco e provincia

Serve un'idea per un'escursione alla riscoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e caratteristici della provincia di Lecco, tra lago e monti? Oppure in queste calde giornate di agosto volete riscoprire le "perle" lecchesi in un video per poi programmare una gita più avanti. Ecco allora questa veloce guida che fa per voi. Vi proponiamo infatti 10 mete "simbolo" del territorio lecchese e altrettanti video che abbiamo pubblicato di recente su LeccoToday per farle conoscere a residenti e turisti, questi ultimi in numero crescente anche sul ramo lecchese del Lake Como.

Si tratta di San Pietro al Monte, del sasso di Preguda, dell'Orrido di Bellano, di Varenna, per arrivare poi al Belvedere dei Piani Resinelli, al santuario di San Girolamo Emiliani e alla rocchetta di Airuno, senza dimenticare la città fantasma di Consonno e la cascata simbolo della Valsassina, per poi chiudere con il drone in volo su Lecco e il lago. I filmati sono stati realizzati da tre lecchesi: il videomaker Alessandro Bonfanti con il suo drone, il docente e studioso di storia locale Dario Angelibusi e il tecnico video Luca Raffaele. Sotto ogni foto c'è il link sul quale cliccare vedere il filmato e leggere i dettagli del luogo.

Quel terrazzo con panorama mozzafiato sui laghi

Già tantissimi lecchesi lo hanno raggiunto a piedi ammirando da quel "balcone" il meraviglioso panorama naturale che si apre tra lago, monti e città di Lecco. Stiamo parlando del Belvedere dei Piani dei Resinelli, sulle alture al confine tra i comuni di Abbadia Lariana, Mandello e Ballabio, inaugurato nel luglio 2021 dai sindaci e dalla comunità Montana.

Il santuario nel bosco candidato Patrimonio Unesco

È uno dei complessi architettonici più suggestivi e prestigiosi del nostro territorio. L'abbazia di San Pietro al Monte rappresenta una meraviglia estetica e un orgoglio per i lecchesi. Per raggiungerla, nei boschi sopra Civate, basta percorrere un'ora a piedi nel verde. Il santuario è candidato a patrimonio dell'Unesco.

La perla lecchese del lago di Como

Vista dal cielo sembra ancora più bella. Varenna non manca mai di regalare emozioni. Dalla passerella a lago fino alla piazza del centro, passando per le onde, le caratteristiche viuzze interne e altri scorci suggestivi che ben testimoniano la bellezza della perla del ramo lecchese del lago di Como. Immancabili anche le immagini del traghetto che collega Varenna alla "gemella" Bellagio e ad altre località simbolo della sponda comasca.

Alla scoperta del sasso di Preguda

Il caratteristico sasso di Preguda si trova nella nota località sulle alture di Valmadrera dove è possibile ammirare uno splendido panorama su Lecco e il suo lago. Meno di un'ora di cammino nel verde per raggiungere la chiesa di Sant'Isidoro e l'imponente masso erratico: una location che merita di essere visitata.

L'orrido di Bellano sempre più apprezzato dai turisti

Ecco il filmato alla scoperta dell’Orrido di Bellano, l’affascinante gola scavata dal torrente Pioverna capace di incantare ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo. Una perla naturale a due passi dal ramo lecchese del lago di Como.

La cascata dello Sprizzottolo in Valsassina

Una suggestiva location naturale che merita di essere visitata non solo nella calda stagione estiva, ma anche nel periodo autunnale quando i colori del bosco regalano un tocco di poesia in più. Stiamo parlando dalla cascata dello Sprizzottolo nel territorio verde compreso tra i comuni di Pasturo e Introbio, a poca distanza dalla pista ciclopedonale della Valsassina nei pressi del torrente Pioverna, a una decina di chilometri dalla città di Lecco.

Il santuario e la rocca di San Girolamo

Il santuario di San Girolamo, a Somasca, nel comune di Vercurago, è un luogo ricco di storia, cultura e devozione, allestito dove visse o operò nel XVI secolo il celebre santo protettore dell’infanzia. Un complesso di grande suggestione, frutto di vari interventi edificativi, che nel corso dei secoli lo hanno dotato di una basilica e di diversi edifici religiosi, oltre che di un incantevole sacro monte. La basilica e il santuario si collegano poi, grazie alla salita con le cappellette a tema, con la rocca dell'Innominato, cara al Manzoni, dalla quale si puà ammirare un panorama mozzafiato su Lecco e la Valle San Martino.

Consonno, l'ex Las Vegas della Brianza

Ecco un imperdibile video dedicato a Consonno, l'ex Las Vegas della Brianza sulle alture tra i comuni di Olginate e Galbiate, diventata una città fantasma. Uno scenario molto conosciuto anche oltre i confini locali e pressochè unico nel suo genere, tanto da essere stato scelto in passato non solo per feste e ritrovi allo scopo di rilanciare la frazione, ma anche per eventi insoliti e particolari come il campionato mondiale di nascondino e un raduno di "Zombie" da parte dell'associazione "I Luoghi dell'abbandono". Ma Consonno è tanto altro: è storia, tradizione, natura, suggestione e decadenza.

Il santuario della Rocchetta di Airuno

La Rocchetta di Airuno è uno storico santuario un tempo inserito nell’omonimo castello altomedievale, un affascinante complesso religioso a due passi dal fiume Adda. Una chiesa che affonda le sue origini nel medioevo: nel X secolo infatti, era inserita nella Rocca di proprietà del nobile Alcherio, impegnato nel conflitto contro l’imperatore Ottone I. Nel Settecento, infine, la trasformazione nell’odierno santuario dedicato alla Madonna.

Lago di Como: le meraviglie del ramo lecchese

Le meraviglie del ramo lecchese del Lago di Como in 4 minuti di video. Vi proponiamo come decima "perla" il filmato realizzato dal videomaker lecchese Alessandro Bonfanti con il suo drone: un imperdibile viaggio alla scoperta di alcuni degli scorci più suggestivi del Lario, con un inedito sguardo dal cielo su Lecco e dintorni. Dai tramonti alle montagne, dall'isola Viscontea nella città capoluogo alla caratteristica Varenna, passando per il "matitone" e tanto altro. Un filmato che in un minuto regala non solo emozioni con le sue immagini in musica, ma anche idee per imperdibili gite sul nostro lago.