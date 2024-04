Dopo l'attacco cybercriminale, ripartono gradualmente i servizi al Synlab

A seguito dell'attacco cybercriminale avvenuto nella prima mattina dello scorso 18 aprile ai danni dei sistemi informatici e telefonici di Synlab, leader in Italia nei servizi di diagnostica e esami di laboratorio, l'azienda ha immediatamente istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti.

Appena identificato l'attacco, e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati. Nelle ore successive Synlab ha provveduto alla messa in sicurezza secondo le normative vigenti dei campioni biologici già prelevati e riattivato progressivamente e in sicurezza alcune prestazioni come le visite specialistiche ambulatoriali e la fisioterapia.

In queste ore, la task force Synlab è in fase di analisi di ogni singola porzione dell'infrastruttura informatica, compresi i sistemi di backup, al fine di ripristinare quanto prima i propri sistemi in sicurezza. L'azienda fa sapere inoltre di aver sporto denuncia alla Polizia Postale e avviato la procedura di notifica preliminare all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Synlab si è scusata con i propri pazienti per i disagi derivati dall'attuale situazione e ha messo a disposizione, con riferimento a tutti i presidi sui territori, canali telefonici e social dedicati per la gestione di richieste e informazioni. L'azienda sta costantemente aggiornando pazienti, clienti e pubblico attraverso il sito www.Synlab.it e i canali social.

L'aggiornamento su Como e Lecco

Polidiagnostico Synlab San Nicolò Como e Lecco: i Polidiagnostici di Synlab San Nicolò di Como e di Lecco sono operativi per un numero limitato di servizi. Per le prenotazioni già confermate dei prossimi giorni e per prenotare nuovi appuntamenti, contattare: per la sede di Como il numero 347 4777695, per la sede di lecco il numero 340 0027807.

Questa la situazione negli altri punti dislocati in Lombardia.