A Pescate è già Halloween: costumi e allestimenti da paura sul lungolago

A Pescate è già Halloween. Successo per la festa Halloween Celebration andata in scena ieri sera, sabato 28 ottobre, sul lungolago del paese. Maschere da brividi, postazioni da paura, allestimenti a tema, trucchi e costumi in salsa horror hanno fatto la gioia di grandi e bambini. L'evento, riproposto a grande richiesta dopo alcuni anni di stop, è stato come sempre organizzato dall'associazione Papà di Pescate. I volontari hanno creato uno scenario unico (anche per la location a lago) apprezzato da grandi e bambini.

In totale hanno partecipato oltre 2.200 persone con prenotazione obbligatoria - con 300 accessi massimi per volta - senza dimenticare il coinvolgimento dietro le quinte di circa un centinaio di volontari, al lavoro non solo nella giornata di ieri, ma anche nelle settimane precedenti alla festa per allestire tutti gli scenari, curati con bravura in ogni dettaglio. In questa edizione la tratta interessata dalle scenografie con mostri, dolcetti e scherzetti è stata di circa 200 metri.

Non più il grande Parco Addio Monti, indisponibile per i lavori di realizzazione del Quarto ponte, ma il più piccolo parco Torrette a lato della provinciale, con ingresso dal confine con Garlate. Mentre la parte ricreativa con le stazioni delle varie "attrazioni paurose" si è sviluppata lungo la ciclopedonale a lago, la parte conviviale con distribuzione di caramelle, patatine e salamelle è stata predisposta intorno alla casa delle Sagre e ai tendoni degli alpini.

Dopo aver richiesto il parere della commissione prefettizia e della provincia per la sicurezza - data anche la vicinanza della Sp72 e gli spazi contenuti rispetto al passato - non appena ottenuto il benestare, il sindaco Dante De Capitani ha firmato i provvedimento autorizzativi nella giornata di giovedì. E festa è stata, senza deludere le aspettative.

"Abbiamo finito dopo le due di notte e siamo molto soddisfatti di come è andata anche questa edizione di Halloween Pescate, una festa che è diventata un punto di riferimento sul territorio - commenta Domenico Marrazzo, coordinatore dell'Associazione Papà di Pescate il cui nuovo direttivo impegnato nell'evento è composto anche da Sergio Stamato, Angea Torrisi, Maruska Frigerio e Gerardo Faiella - È insomma andata meglio delle aspettattive, considerando gli spazi comprensibilmente ridotti per motivi tecnici legati al lavori. La gente è rimasta contenta, bene anche il discorso sicurezza: in questa edizione si è potuto accedere solo su prenotazione".

"Oltre alle 2.200 persone prenotate, c'è stato qualche visitatore in più nell'area ristoro, libera a tutti. Colgo l'occasione - conclude Marrazzo - per ringraziare anche i volontari di altre associazione che ci hanno dato una mano importante: il gruppo di Valmadrera "Noi per voi", gli Innominati Bikers, gli amici di Sala al Barro, il Gruppo delle Lucie, i sub di Pescate e gli alpini, anche quelli di Mandello, senza dimenticare lo studio Buizza che ci ha assistito per la sicurezza".