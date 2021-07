La voce di Hemingway e i guantoni di Lecco arrivano a Milano

La bomba d'acqua che si è abbattuta su Milano giovedì alle 18 non ha fermato le parole del grande romanziere Ernest Hemingway e la testimonianza di Luca Marasco, il pugile più volte campione d'Italia attualmente istruttore per le nuove leve. Un suggestivo mix di letteratura e sport a fare da sfondo a una serata di grande interesse.

Il contesto è il solito "Hemingway Day" partorito dalla penna e dalla sensibilità di alcuni insegnanti lecchesi tutti dell'Itis Badoni. Ideato da Samuele Scognamiglio e Giovanna Soccio, è andato in scena lo spettacolo itinerante "Letture da bar" accompagnato dalla mini mostra "Traveling Exhibition", una carrellata fra le tecniche pittoriche di grandi maestri italiani: Ernesto Treccani, Bruno Saetti, Walter Pozzi, Xante Battaglia. La rassegna è arrivata a Milano, nel cuore del quartiere ebraico al Buna Cafè di Gianni &Thea, che per l'occasione hanno realizzato il "July drink", un cocktail ispirato alla vita di Hemingway, nato il 21 luglio e tragicamente scomparso il 2 luglio 1961.

Per i 60 anni dalla scomparsa del premio Nobel, autore de Il vecchio e il mare, il gruppo di docenti e attori sta portando nei bar, nelle biblioteche, nei luoghi meno frequentati dal teatro, la lettura scenica di Hemingway. Il lavoro svolto dai docenti in fase di elaborazione dei testi è portato in scena dalla voce di Salvatore De Gennaro, Francesca Falco, Angelo Lamanna, Samuele Scognamiglio e altri lettori reclutati di volta in volta.

"Grazie dell'invito, è stata un esperienza particolare, parlare della propria carriera con il pubblico a poca distanza è stato come salire sul ring per una sfida con il pubblico e con me stesso" ha dichiarato il grande campione lecchese Luca Marasco, ospite d'eccezione della serata.