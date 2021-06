Letteratura protagonista a Lecco: un successo l'Hemingway Day

Si è chiusa in bellezza la rassegna culturale "Il libro e il lago" al lounge bar Hemingway di Piazza XX Settembre: l'organizzatore, Samuele Scognamiglio, ha proposto infatti l'Hemingway Day dedicato proprio al grande scrittore del Novecento.

"L'idea è nata da me e da una collega docente di italiano, Giovanna Soccio, che si è occupata dell'aspetto biografico - spiega Scognamiglio - Sono state individuate alcune fasi della vita di Hemingway: il periodo italiano, il periodo francese, il ritorno in patria da eroe, il periodo cubano, la depressione e l'ultima parte caratterizzata dagli elefanti indiani. Ho chiesto ad alcuni colleghi insegnanti di partecipare e ognuno ha letto degli spezzoni di testi come omaggio all'autore. Vorrei sottolineare la presenza di Carmine, fratello maggiore dell'artista internazionale Alfonso Mangone di Salerno, il modello Danilo Goretti, la bella e raffinata Maria Cristina Maggi, erede della dinastia lecchese Maggi Catene".

Nel corso della serata sono così intervenuti Samuele Scognamiglio, Salvatore De Gennaro, Francesca De Gennaro, Elisabetta Rigamonti, Francesca Paganoni, con Angelo Lamanna e la chiusura di Biagio Diliberto.

"Il profilo di Hemingway è stato affrontato da tre punti di vista: la biografia, un profilo astrale descritto da Federica Farini, giornalista e conduttrice radiofonica nonché madrina virtuale dell'evento, e quello pittorico - prosegue Scognamiglio - In questa circostanza l'artista Alfonso Mangone di Salerno ha realizzato un ritratto di Ernest Hemingway, 50 x 70, esposto per la prima volta proprio in occasione dell'Hemingway Day. In questo modo tutta la serata si è svolta sotto lo sguardo attento dell'autore. Vorrei rimarcare che questo progetto è frutto della collaborazione di tutti e dell'intelligenza collettiva. Siamo rimasti talmente soddisfatti che abbiamo già deciso di farne un progetto teatrale itinerante rivolto a scuole, parrocchie e biblioteche".