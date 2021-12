Hofmann lancia l'appello alla Protezione civile: "Abbiamo ancora bisogno di voi"

Ancora una volta pronti a dare una mano al territorio nel momento di difficoltà. La presidente della Provincia Alessandra Hofmann ha scritto una lettera ai sindaci dei Comuni con Gruppi comunali di Protezione civile e ai presidenti delle associazioni di Protezione civile per ringraziare delle numerose iniziative svolte a supporto della popolazione, in particolare in quest'ultimo anno e mezzo, e per chiedere un ulteriore sforzo in ausilio alle attività vaccinali in questa nuova fase acuta della pandemia.

Il territorio lecchese si è distinto durante la fase di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, risultando tra i primi in Italia per persone vaccinate rispetto alla popolazione residente.

"I volontari di Protezione civile - dichiara la Presidente Hofmann - hanno svolto, con un impegno costante e ciascuno per le proprie caratteristiche e competenze, azioni a servizio della comunità: opere che si sono rivelate fondamentali per rimettere in sesto il tessuto sociale in tutta una serie di attività richieste dal periodo emergenziale, in particolare per quanto riguarda le attività vaccinali. Con l'aiuto di tutti sono certa che riusciremo a superare al meglio anche questa ulteriore prova".