I lecchesi bocciano il limite dei 30 km/h in città

Il limite dei 30 km/h non piace ai lecchesi. Una decina di giorni fa, a corredo dell'intervista all'assessore Renata Zuffi che spiegava l'introduzione graduale del provvedimento viabilistico in città, avevamo proposto ai nostri lettori un sondaggio per valutare il livello di gradimento della proposta.

Molto diretta la domanda: "Favorevoli all'eventuale limite di 30 km/h in alcune strade di Lecco?". Due le possibili risposte: "Sì, incrementa la sicurezza e aiuta il traffico", "No, il traffico sarebbe ancora più congestionato". Se i commenti sui social avevano lasciato intuire la direzione che l'esito del sondaggio avrebbe preso, possiamo scrivere che la contesa sia stata più equilibrata del previsto. Il "no" ha vinto con il 52% delle preferenze contro il 48% del "sì". Segno - vogliamo sperarlo - che sulla questione si sta sviluppando una certa maturità di giudizio.

In realtà i lecchesi, nel prossimo futuro, dovranno fare i conti con il limite dei 30 km/h in alcune zone della città. È previsto infatti nell'applicazione del Piano urbano di mobilità sostenibile e nel Biciplan, gli strumenti di pianificazione strategica legati alla mobilità di cui il Comune di Lecco si è dotato negli ultimi anni per avere una visione a lungo termine in un settore nevralgico. Ovviamente il provvedimento non interesserà tutte le strade a prescindere, soltanto quelle ritenute più a rischio in ossequio al Codice della strada.

"Individuate le vie a obiettivo Città 30"

"La nostra priorità è la convivenza tra auto, biciclette e pedoni in sicurezza - ha confermato a LeccoToday l'assessore cittadina alla Mobilità, Renata Zuffi - Proprio per questo motivo, quando ci siamo dotati del Biciplan, sono state individuate le strade a percorrenza più veloce, con il limite dei 50 km/h, e quelle a obiettivo 'Città 30'. Le prevede la logica per la sicurezza in alcune aree urbane come indicato nel Codice della strada, ovvero dove si verifica una forte promiscuità tra mezzi e pedoni, in assenza di marciapiedi, in presenza di scuole, dove cresce l'incidentalità. Era così anche prima del 'caso Bologna'. È lo stesso Ministero dei Trasporti (che nei giorni scorsi ha emesso una direttiva sull'argomento, ndr) a prevederle, poiché lavora sulla sicurezza urbana. Ci sono studi scientifici che dimostrano come il cono visivo dell'autista si riduca a una velocità di 50 km/h rispetto a 30, e questo in una città affollata può fare la differenza in negativo".