I marziröö e la tradizione del “Ciamà l'erba”

Marzo si apre con una tradizione ben diffusa in tutto il nostro territorio: ai primi di marzo i bambini festanti percorrono i prati e producono gran rumore con i campanacci per risvegliare l'erba ed invitarla a ricrescere dopo il lungo torpore invernale. Si tratta del rito del "ciamà l'erba". Marzo è infatti considerata la festa dei prati, dove l'erba verdeggia molle e tenera per aderire all'invito dei ragazzi che l'hanno chiamata a marzo, con un concerto di rustici strumenti e grida di giubilo.

Il rito del "ciamà l'erba" ha origini antichissime, basti pensare che, già negli statuti medievali di questo territorio, si imponeva con fermezza l'obbligo per tutti i capofamiglia a partecipare a questi riti di benedizione della terra. Da una parte vi era la volontà di chiedere l'aiuto del Signore affinché desse fecondità alla terra e dall'altra vi era lo scongiuro o la volontà di allontanare le forze malefiche.

Protagonisti dell’antica tradizione popolare tipicamente lombarda sono i "marziroeu"; ovvero ragazzi che, nei primi di marzo, indossando pelli di pecora (le bimbe invece costumi da contadinelle), prendendo campanacci e bastoni, andavano in giro fra case e cascine, da una frazione all’altra, gridando «vègn foeura erba che l’è scià marz», ricevendo in cambio farina gialla, burro e formaggio, che costituivano gli ingredienti per una polenta taragna che veniva consumata, tutti insieme, presso una famiglia prescelta. La farina avanzata veniva venduta e il ricavato pagava una Messa di suffragio per i defunti.

Una tradizione che è bene ricordare e tramandare con le parole dei nostri nonni:

"El primm de marz, di fiolitt e di bagai (ciamaa marziroeu), vann in gir per i camp con di sonaj, baciocch, batagg e campann a ciamà l'erba, per dìggh che l'inverna l'è dree a finì e l'è l'ora che la sponta foeura lee, che i fior i butten e via inscì. A l'è compagna de la Chalandamarz, che l'è ona tradizion engadinesa (e l'è ciamada inscì anca in tutt el Grison italian: Pos'ciav, Bregaja, la Mesolcina...). In de la Val Tarten l'usanza, che ghe diseven anca ciamà marz, la se faseva el dì prima, el 28 de febrar. I bagaitt che naven in gir cont i baciocch cantaven inscì:

«Marzin marzett demm vergott int ol sacchett; se 'l fee car i vost fioeui, féggh dol ben ai marziröi»