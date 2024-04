Ihi Spa, lavoratori spaccati: “Invenzioni? Non è così”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Restiamo basiti/e e indignati/e nel leggere, su una testata giornalistica, un articolo, che parla della totalità dei "lavoratori IHI", circa 320 dipendenti, e firmano molti meno.

Ci lascia ancor più basiti/e leggere le affermazioni riportate in tale articolo all'interno del quale si legge: “Denunce non veritiere a Consiglieri di Parità” e poi “in tanti anni di lavoro, non ci siamo mai sentiti discriminati, o molestati” cose scritte ed affermate non dalla totalità, ma da una parte che non può permettersi di sbugiardare le colleghe che ad oggi non possono fare e condividere tali affermazioni; affermazioni, che ci deludono, quando scorgiamo nomi di colleghi dell'ufficio che fino a qualche mese fa lamentavano gli stessi problemi; o ancora vedere, tra i firmatari, sprovveduti lavoratori in somministrazione, menagement; o, ancora, impiegati che non partecipano mai alle assemblee come la maggior parte dei firmatari.

Prendiamo atto di questa presa di posizione e affermazioni e, come parte chiamata in causa, in quanto tacciati/e pubblicamente di bugiardi/e, valuteremo sul da farsi a tutela del nostro onore e di chi ci rappresenta, avendo i nomi degli autori.

Ringraziamo chi ad oggi ci sostiene in questo difficile momento.

I/le lavoratori/trici che si dissociano da tali affermazioni e colleghi.