Poesia, musica e arte nella seconda serata de "Il libro e il lago"

È andato in scena giovedì 11 dicembre al coffee shop "Il Fresco" il secondo appuntamento della rassegna culturale "Il libro e il lago" organizzata da Lievi Eventi di Samuele Scognamiglio. Un parterre di tutto rispetto ha animato la serata, nonostante l'assenza della madrina Giovanna Rigato a causa dello sciopero che ha colpito il trasporto ferroviario.

La serata è iniziata con Laura Cereda che a nome dell'associazione di volontariato "Il chicco di grano" ha illustrato le finalità della propria associazione diffondendo a titolo gratuito le pubblicazioni dell'associazione e il calendario del 2024. A seguire è stata la volta dell'artista Simona Snider da Bergamo che alla domanda "se fosse un albero?" ha risposto "un ginkgo biloba per l'armonia di colori e la sua capacità di adattarsi". Se invece fosse un animale: "il chihuahua, piccolo e docile, ma se si avvicinae intendono aggredirlo risponde con aggressività doppia". Se fosse un frutto? Simona Snider è stata un po' a pensarci. Il suggerimento è giunto dal fratello Michele, presente in sala: "Il fico d'India, in quanto è spinoso fuori ma ha un cuore tenerissimo".

Protagonista per quanto riguarda la letteratura Davide Bordoni con la sua ultima raccolta poetica La bellezza. A curare l'introduzione lo scrittore Umberto Zanetti. Le liriche di Davide sono state lette da Katia Cassella e accompagnate dalla chitarra di Fabio Guerra che ha eseguito brani di Beethoven, De Andrè ed Eric Clapton. Guerra, su suggerimento del presentatore, ha letto con voce vibrante una sua poesia dal titolo "Le mie origini" in quanto nativo di Como. Alla domanda del pubblico se lui si sentisse più Breva o Tivano ha risposto in maniera inequivocabile che un tempo era Breva perché voleva "andare verso gli spazi liberi", adesso anela a essere "Tivano per tornare a casa".

ll soprano Eugenia Godoy De Masi (messicana) presente nel pubblico è stata invitata dal presentatore Samuele Santacroce a dare prova della sua bravura. A voce fredda e senza riscaldare le corde vocali, Eugenia ha cantato la nota aria messicana "Te quiero dijiste" scritta nel 1944 per il film con interprete l'attrice Esther Williams.

"La Bellezza salverà il mondo"

L'ultima parte della serata è stata dedicata alla presentazione del libro La bellezza (Fondazione Mario Luzi editore), che prende le mosse dalla frase di Dostoevskij "La bellezza salverà il mondo". Davide ha denunciato le pressioni delle grandi case editrici che in alcune circostanze gli avevano proposto/imposto di "tagliare" parti del manoscritto per renderlo "più vendibile", e in un caso avevano contestato la stessa copertina del libro. Davide non si è lasciato intortare lasciando i Golia editoriali per rivolgersi a editori alla ricerca di autori e non di "mercenari".

Tra il plauso generale del numeroso pubblico si è conclusa la serata, non senza un fuori programma di Davide che in onore di Sandra (una signora americana presente in sala con origini indiane Cheyenne) ha letto una sua poesia inedita, dedicata ai "fratelli nativi americani" costretti a vivere in umilianti ghetti o malsane riserve.

Il prossimo e conclusivo appuntamento della rassegna si terrà giovedì 21 dicembre alle 18.45 alla paninoteca Ermete di corso Martiri.