Arte, musica e poesia con un cocktail: la formula è vincente

Un "Giano bifronte" sold out. Tutto esaurito per la seconda serata della rassegna nomade 'Il libro e il lago' organizzata da Lieve Eventi di Samuele Scognamiglio.

Giovedì 21 marzo alle 18.30 nella storica paninoteca Ermete di corso Martiri a Lecco l'arte ha trovato casa esprimendosi in tutte le sue forme e attraverso una pluralità di voci.

Protagonista della serata, per lo spazio dedicato alla letteratura, Silvia Bolis che ha presentato il suo libro La fortuna di Santo. Come non citare poi la forza espressiva dei "ritratti dell'anima" della pittrice Alessandra Canali e le letture intense dei versi dell'autrice e showgirl Lara Ferrario, del poeta/filosofo Rocco Bruno, ma anche le composizioni mirate di Cristina Ghislanzoni lette da Angela Scibelli. Senza dimenticare la solidarietà dell'associazione La Nostra Famiglia, presentata da Giovanni Barbesino, le note al pianoforte di Ferdinando Mapelli e FabryGore McMillan.

A unire tutte queste esperienze in un emozionante coro di voci e immagini, di fronte a un pubblico straordinariamente numeroso, l'ideatore e organizzatore della rassegna, il professor Samuele Scognamiglio, che ha così commentato: "Giano bifronte è il sottotitolo di questa giornata, il passaggio dall'inverno alla primavera, la presenza delle muse: Calliope, Talia, Polimnia, Euterpe e le tele di Alessandra hanno degnamente reso omaggio alla Giornata Mondiale della poesia; il numeroso e attento pubblico ha chiuso il cerchio".

Arte in apertura di serata

L'evento si è aperto con la presentazione delle tele di Alessandra Canali (eletta artista dell'anno 2024 in una rassegna di beneficenza con la presenza di Vittorio Sgarbi). È seguito lo spazio dedicato alla solidarietà, l'attenzione per gli altri, l'aiuto ai più fragili. Il dottor Giovanni Barbesino, responsabile della raccolta fondi e della comunicazione de 'La nostra famiglia', ha illustrato le iniziative e i progetti futuri.

La scrittrice Silvia Bolis ha presentato il suo romanzo La fortuna di Santo, un viaggio nei territori imprevedibili dell'esistenza raccontato attraverso il linguaggio delle emozioni, accompagnata da alcune letture scelte interetate dalle attrici Tiziana Calamunci e Michela Malimpensa, sulle note del pianoforte di Ferdinando Mapelli. "Una serata speciale - commenta Silvia Bolis - capace di unire non solo diverse forme d'arte, ma anche tante sensibilità diverse, a formare una voce sola, pubblico e artisti. A unire profondamente le nostre umanità. È di questo che abbiamo bisogno oggi".

La serata è proseguita con le poesie di Lara Ferrario, Rocco Bruno e Angela Scibelli. In un presente connotato da tante sfide e anche da un po' di sfiducia, giovedì sera l'arte, non quella ostentata dai media, ma la creatività presente in ciascuno ha vinto, spalancando un'altra porta. Chissà che questo non sia davvero l'inizio di una nuova primavera… poesia.