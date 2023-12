"Il libro e il lago" si chiude con una serata ad ampio respiro

Si è chiusa giovedì sera la quarta rassegna culturale "Il libro e il lago" proposta da Lievi Eventi di Samuele Scognamiglio. Filo conduttore della serata è stato il "respirare".

Nonostante l'assenza di Leo Callone, protagonista del libro Bracciate per la vita scritto nel 2008 da Stefano Cassinelli, e per motivi di salute della showgirl Marisol Fiorentino, la serata ha preso il via grazie alle motivazioni dell'organizzatore, all'atmosfera natalizia e soprattutto all'accoglienza del gestore della paninoteca Ermete di Lecco, Stefano Greco.

È stato proprio lui a dare il benvenuto ai convenuti, dicendosi ben lieto di ospitare nel suo locale una serata culturale con personaggi di primo piano. È stata poi la volta di Cinzia Manzoni, presidentessa del Gruppo aiuto mesotelioma, che ha raccontato la sua esperienza personale: suo padre è scomparso alcuni anni fa e dopo numerose cause e appelli è stato riconosciuto quale vittima dell'Asbestosi, patologia innescata dall'esposizione alle polveri di amianto presenti nei materiali di coibentazione dell'impianto di riscaldamento. Cinzia, con pacatezza e semplicità, ha illustrato le finalità della propria associazione, indicando inoltre le coordinate per ricevere le necessarie informazioni compreso uno sportello di consulenza posto all'interno del Comune di Lecco.

L'importanza della respirazione

A seguire Katia Galloni di Oggiono, insegnante di yoga presso il centro Yoga Lago di Lecco, ha esordito leggendo un brano del capitolo "Nuotando con Nessie" in cui si racconta l'impresa sul lago di Loch Ness, in Scozia, lago noto nel mondo per la presunta presenza di una spaventosa creatura. Galloni ha poi spiegato l'importanza della respirazione e di come agisca sulla nostra vita quotidiana e sui nostri stati d'animo. "La respirazione è bidirezionale. Come una forte emozione o uno stato di malessere pscicofisico determinano un respiro particolare (fiato corto), lo yoga attraverso una pratica costante agisce sull'umore e sulla postura".

Leo Callone era assente, ma la sua figura e una carriera costellata da imprese sono state ben presente fra le righe del libro, letto da Davide Bordoni.

Renato Matarrese, musicista e pittore, attualmente affetto da una patologia invalidante, ha illustrato e commentato le due splendide opere esposte, Tramonto sulla Laguna, olio su Tela, e Cargo 1940, acrilico su faesite. Senza tralasciare di raccontare la sua precedente ultratrentennale esperienza di sassofonista a seguito di importanti orchestre nazionali e l'attività di docente di musica presso le scuole civiche di Milano. Non sono mancate curiosità da parte del pubblico sui motivi ispiratori del mare nonché della sua attuale esperienza pittorica.

Ultimo, ma non per importanza, a intervenire è stato l'ex dirigente delle attività culturali del Comune di Lecco Massimo Ferrari che ha parlato del nuoto visto con l'occhio del cinema. Massimo è infatti anche un esperto cinefilo, ha raccolto materiale illustrativo e teorico e ha citato i diversi film a partire dagli anni '30 il cui protagonista è il nuotatore, la nuotatrice, l'acqua, la respirazione. Al termine del suo efficace intervento, il prestatore e organizzatore Samuele Scognamiglio gli ha proposto di integrare il suo intervento teorico con vere sequenze tratte dai film da lui citati e organizzare una serata sul tema il "Nuoto e il cinema".

Le dichiarazioni dei partecipanti

Gran finale e auguri di Natale e felice nuovo anno tra pandoro e bollicine offerte dall'organizzatore della rassegna che ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto di questa quarta edizione per il progressivo consenso che ha raccolto e per l'elevata qualità degli autori presenti a questa rassegna. Ricordo Ruggero Meles, lo stesso Davide Bordoni da Bergamo e il Bravo Stefano Cassinelli. Ringrazio pubblicamente la madrina Giovanna Rigato, giornalista e TV personality assente dalla serata conclusiva per ragioni di lavoro all'estero. Voglio sottolineare la disponibilità del locale Ermete nella persona di Stefano Greco e della sorella Francesca. Per quest'anno la rassegna 'il libro e il lago' è conclusa, si riprenderà nella prossima primavera".

"La serata conclusiva dha avuto diversi e valenti protagonisti preparati nel loro settore e altrettanto disponibili all'ascolto - commenta Davide Bordoni - Ma quando conosci un talento e una persona come il maestro Renato Matarrese capisci che la vita non è mai apparenza. È essenza. E si può nascere sempre di nuovo".

Tra gli ospiti anche Chicco Riva, imprenditore e tra i primissimi fondatori delle radio libere negli anni '70; Aristide Milani, autore di 61 libri in dialetto lecchese e noto poeta cittadino; Inoltre Danilo Goretti, modello fotografico e docente arrivato a sorpresa nel corso della serata dandole un tocco di eleganza e bon ton.