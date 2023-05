Il Mausoleo Visconti di Modrone, la sorprendente opera ottocentesca nel cuore di Cassago

Il Mausoleo Visconti di Modrone sorge nel comune di Cassago, nella frazione di Tremoncino, in località San Salvatore. Venne costruito in marmo bianco di Carrara su progetto dell’architetto Cerutti tra il 1884 e il 1887.

San Salvatore a Tremoncino

Fu costruito sulle spoglie dell’antica chiesa di San Salvatore, molto amata e frequentata dai contadini della zona. Si tramanda che già alla metà del 1300 durante la terribile epidemia di peste nera, nei prati circostanti l’edificio vennero seppelliti coloro che perirono per questo male. Pertanto le persone vi affluivano in una sorta di pellegrinaggio per pregare i morti e per scongiurare un’ulteriore diffusione del contagio. Nel corso dell’Ottocento i Visconti di Modrone fecero erigere il Mausoleo. Vollero anche riesumare i resti dei morti di peste incastonando le loro ossa in due teche poste tuttora all’ingresso della cripta.

Il Mausoleo

Quando si iniziò la costruzione del Mausoleo, fu volontà dei Visconti di Modrone ispirarsi al gotico, prendendo a modello il Duomo di Milano. Per la costruzione, fu usato il marmo di Carrara. Le imponenti guglie bianche spiccano dalla natura circostante e la posizione all'apice di una piccola collina dona all'edificio un aspetto ancora più grande. Al piazzale antistante il Mausoleo, si accede attraverso un viale in salita circondato da cipressi. A pianta ottagonale, ha due scale simmetriche che racchiudono l’entrata della cripta e portano al piano superiore. La simmetria è infatti la regola dominante nell’edificio. La pianta ottagonale rimanda alla numerologia di origine cristiana. Questo tipo di pianta è infatti utilizzata per battisteri e mausolei in quanto l’otto rappresenta il cosiddetto “ottavo giorno”. È il giorno che segue la domenica quando il creatore si riposò. La base di otto, man mano che la struttura si protrae verso l’alto, si restringe progressivamente fino a culminare nella griglia più alta. Questo rimanda all’idea che ciò che è in cielo è uno ed è in comunione con ciò che è sulla terra.

L’interno

Due scale simmetriche circondano l’ingresso della cripta e conducono al piano superiore. Perfino nel numero dei piani l’ambivalenza è forte. In quello inferiore vi sono i sepolcri dei Visconti morti dell’Ottocento. Mentre in quello superiore, oltre all’altare consacrato, si trovano le tombe dei morti nel secolo scorso. Vi è poi l’altare anch’esso realizzato in marmo però questa volta proveniente da Candoglia, in val d’Ossola. L’idea di utilizzare per la costruzione dell’altare questa pietra dalle bellissime tonalità rosa grigio, voleva essere un omaggio al Duomo di Milano. Le volte affrescate sono sormontate da una serie di splendide vetrate colorate. Ognuna di queste mostra sulla propria sommità l’insegna viscontea. Nel Mausoleo Visconti sono conservate anche quattro significative lapidi che ricordano le vite e le gesta di quattro grandi personaggi che hanno segnato le sorti della famiglia Visconti di Modrone nell'Ottocento e nel Novecento. Le lapidi si trovano sulle pareti all'entrata della chiesa, due a destra e due sinistra, una di fianco all'altra, in marmo nero elegante con scritte bianche regolari.