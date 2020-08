In cammino con i cervi salvati dai volontari di Freccia 45

Allo scoperta dei cervi. Freccia 45, associazione no profit che da oltre dodici anni si batte per i diritti animali e in particolare per il superamento della sperimentazione sugli animali, organizza una giornata in compagnia della famiglia di cervi che ha salvato.

Da tre anni e mezzo, i volontari dell'associazione lecchese, si prendono cura di una famiglia di cervi che risiedono ai Piani delle Betulle. In particolare il loro papà adottivo, Mario Vassena, si occupa del loro benessere svolgendo un'attività incessante e in qualsiasi condizione metereologica.

Freccia 45 ha organizzato una giornata per poter conoscere la storia di questa bellissima e inusuale famiglia, con camminata prevista per sabato 5 settembre. La passeggiata non è impegnativa e permetterà a tutti i partecipanti di poter respirare liberi nella natura, osservare da vicino i cervi e magari poter dar loro da mangiare. I cervi sono ghiotti di mele, carote e carrube.

La camminata sarà coronata da un pranzo veg con polenta e funghi in una locanda tipica di montagna. Non importa essere soli o in famiglia, la compagnia non mancherà. È importante osservare che i cervi hanno estremamente paura dei cani che, quindi, non potranno partecipare alla passeggiata.

L'iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro venerdì 4 settembre all'indirizzo mail ufficiostampa@freccia45.org, o via telefono al n° 366 3566015. Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook.