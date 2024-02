Al via la mostra 'Tele, colori e lago': parola all'arte

Quando parla l'arte, si superano le barriere. Quando parla l'arte, lo spazio e il tempo diventano illusioni. Quando parla l'arte, si dimora nella bellezza.

Tutto questo è successo nella serata del 22 febbraio 2024 allo Smile Lounge di Lecco a Pescarenico per il vernissage della mostra 'Tele, colori e lago'. In una zona in cui parla la storia, dove il tempo pare sospeso, ha parlato l'arte. E, con la sua bellezza, ha comunicato qualcosa di importante: che le barriere esistono solo in noi, e che tutto, in un istante, si può superare.

Una serata speciale, nella sua semplicità e immediatezza. Un locale raccolto, ma nello stesso tempo di grandi 'spazi interiori' che, pur essendo a Lecco, aveva il sapore de i colori dell'Africa. I gestori, del Togo, hanno realizzato un spazio in cui la bellezza si può respirare, assieme all'apertura verso quell’impulso culturale che ci rende davvero umani.

La serata era imperniata su una mostra d'arte dedicata ai quattro elementi: terra, acqua, fuoco, aria. Questi si ritrovano in ogni cosa e generano la realtà: andando, nel contempo, oltre la realtà stessa, sino a contenere quell'impulso generatore che è l'artefice principale del fenomeno artistico.

Quattro elementi espressi in vari quadri che toccavano diversi generi e stili, mostrando diversi scenari: dalla raffigurazione di Venezia, dove l'acqua è toccata dal sole, alla sovrapposizione di colori che, come strisce o come vortici, si fondevano, trascinando verso la fusione di forme o verso quella generazione mentale di forme che permette di andare oltre le cose, sino ad arrivare in quel punto dove tutto è uno, e dove il tempo e lo spazio sono superati.

Partendo dalla pittura, sempre sullo sfondo, con gli artisti che hanno descritto le loro opere, la serata ha preso davvero il volo, toccando varie forme di espressione che si sono unite tra di loro.

Conduzione simpatica e coinvolgente

La conduzione di Samuele Scognamiglio, simpatica, coinvolgente e mai invadente, ha legato i vari momenti dell'evento, facendoli percepire senza separazione, come se diventassero un tutt'uno. Il sorriso e la simpatia di Marisol Florentino, madrina della serata, ha permesso al momento di avere un 'respiro' di simpatia e calore (Marisol viene dalla Repubblica Dominicana): si potrebbe dire che è stato l'elemento in più che ha incrementato l'armonia dei singoli momenti.

E, quando si parla di 'oltre', non si può non parlare di musica: il canto (e la parte vocale) è stata affidata ad Arturo Tallarico, che ha coinvolto anche altre persone. La musica è un flusso, è impalpabile, ma rimane in noi: risuona nell'aria, per poi trasformare quello che abbiamo dentro. E l'elemento musicale è stato un po' il filo conduttore, il 'trait d’union' tra i vari momenti. Forse riuscendo a realizzare sospensione: sospensione, però, attiva, che prepara e nello stesso tempo diventa essa stessa evento e momento, in cui immergersi sempre, riscoprendo, forse, la musica che è da sempre dentro di noi, e facendola risuonare.

Bello anche il momento tenuto dall'imitatore Roberto Libero che ha imitato vari personaggi, da Roberto Benigni a Franco Franchi, con intepretazioni riuscite e divertenti. Poi, come non citare il momento con i fondatori dell'Associazione Renzo e Lucio: un nome che esprime subito inclusione. Tra gli ospiti Silvia Bolis, scrittrice; Massimo tavola, docente ex vicesindaco di Calolziocorte; Chicco Riva, imprenditore e fondatore delle prime radio libere; Diego Orecchio, docente e musicista.

La mostra 'Tele, colori e lago' resterà aperta sino al prossimo 7 marzo allo Smile lounge di Lecco, data in cui verrà presentato inoltre il libro Breve storia dell' M15.