Aperto il Luogo dell'Amicizia, dono dell'Avis alla città di Lecco

Un'altra area di Pescarenico è stata riqualificata. Nella tarda mattinata di sabato 15 giugno è stato inaugurato il Luogo dell'Amicizia donato dall'Avis Lecco alla città. Dopo un lungo processo burocratico, durato ben sette anni, è stato possibile tagliare il nastro della zona adiacente piazza Donatori del Sangue, inaugurata nel 1980 e benedetta da don Giuseppe Brivio, parroco di Pescarenico: al bel momento hanno preso parte anche i tanti delegati delle sezioni comunali sparse per la provincia e da oggi le panchine installate saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno recarvisi per passare dei momenti di relax.

“Un po’ di anni fa abbiamo visto tante persone mentre qui facevano il barbecue ammirando le nostre bellezze, un’altra lampadina l’ha accesa il vedere le persone che si recavano qui a studiare - ha spiegato Bruno Gandolfi, presidente dell'Avis comunale -. Abbiamo pensato di creare un mix di tutto questo e l’abbiamo poi realizzato nel giro di qualche anno: siamo contenti di darlo alla cittadinanza lecchese in un momento di miglioramento delle strutture qui a Pescarenico”.

“Per mettere delle panchine in una zona vincolata c’è bisogno di tempo, figuratevi per il lungolago - ha ironizzato in apertura il sindaco Mauro Gattinoni -. Con Avis abbiamo stretto un patto che possiamo stringere anche con altre realtà, private comprese. Il patto dei beni comuni è uno strumento potente che mette insieme la generosità dei privati con la funzione pubblica: ci dimostra come la comunità sia più grande del comune. Il colpo d’occhio è meraviglioso e rigeneriamo un pezzo di città, per me - donatore - è un motivo d’orgoglio visto il legame di famiglia con mio nonno Spirito Colombo, fondatore con Ferruccio Mascherpa e tessera numero due di Avis Lecco”.

Una commossa Maria Sacchi, assessore comunale alle opere pubbliche, ha chiuso il breve ciclo d'interventi: “Ringrazio Bruno Gandolfi e l'Avis, ma in generale è un grandissimo dono quello di chi dona la propria vita per salvare quella degli altri. ‘È quando fate dono di voi stessi che donate veramente’, scriveva Kahlil Gibran nel suo libro ‘Il Profeta’”.