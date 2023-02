La Sezione Anpi "Pino Galbani" della Cgil Lecco, in collaborazione con l’associazione Pio Galli, organizza un’iniziativa aperta al pubblico in cui si affronterà il tema dell’antifascismo dal punto di vista delle giovani generazioni. L’appuntamento è per giovedì 9 febbraio alle ore 18 nel salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Lecco. Il titolo dell'incontro sarà: "Antifascismo - nuove generazioni - seconde generazioni. Cosa significa per i giovani essere antifascisti?"

"L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, sebbene non vi sia il pericolo di un ritorno del fascismo come regime storicamente inteso, l’ideologia fascista resista nei suoi tratti fondamentali, adeguandosi ai cambiamenti sociali e politici - spiegano gli organizzatori dell'iniziativa - Da qui la presa di coscienza che la memoria di ciò che è accaduto, fondamentale per comprendere il presente, non sia però sufficiente a combattere il fascismo di oggi, che si manifesta con espressioni diverse rispetto al passato. Nuove forme di fascismo devono essere contrastate con nuove forme di Resistenza. Per fare questo è necessario che l’antifascismo 'tradizionale' si faccia contaminare da prospettive nuove e si apra all’incontro con soggetti che possono dare un contributo utile a portare avanti la difesa e l’attuazione dei principi costituzionali".

"All’iniziativa parteciperanno due rappresentanti di associazioni giovanili lecchesi impegnate su temi di stretta attualità, come l’integrazione multiculturale (Alliance of Bame Voices) e l’ambientalismo (Fridays For Future), per capire quale sia il legame tra questi aspetti e l’antifascismo". Si tratta di Fatou Gueye referente di ABV, associazione impegnata nella valorizzazione delle diverse identità culturali e di Damiano Bettega, referente di Fridays For Future Lecco, movimento attivo nella lotta ai cambiamenti climatici.

"La questione sarà approfondita anche indagando il fenomeno opposto, ossia la parallela diffusione tra i giovani dell’estremismo di destra, grazie alla presenza di Lara Ghiglione, sindacalista della Cgil nazionale e autrice del libro 'Se il fascismo va di moda. L’estremismo di destra e i giovani'".