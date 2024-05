Oltre 2 milioni per la strada che conduce a Erve: ecco come saranno impiegati

Oltre 2 milioni di euro per sistemare la strada che conduce a Erve. Nella sede della Provincia di Lecco lunedì mattina si è tenuto un incontro tra il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli, i tecnici provinciali e il sindaco di Erve Gian Carlo Valsecchi per illustrare all'Amministrazione di Erve le modalità e le tempistiche degli interventi che la Provincia di Lecco intende attuare lungo la strada provinciale 181 Calolziocorte-Erve, in continuità con quelli svolti negli anni scorsi, per proseguire nell'attività di preservazione della funzionalità infrastrutturale.

Nella riunione erano presenti i professionisti incaricati della progettazione degli interventi finanziati con contributo statale. Un primo finanziamento, dell'importo complessivo di 900mila euro, discende dal decreto ministeriale 225/2021: il progettista ha illustrato come le risorse saranno impiegate per la messa in sicurezza dei tratti di strada a sbalzo tramite opere di rinforzo strutturale, oltre a interventi di consolidamento di porzioni di pareti rocciose e sostituzione delle barriere stradali.

Interventi per mitigare la caduta massi

Un secondo finanziamento, dell'importo complessivo di 1.200.000 euro, deriva dal decreto ministeriale 123/2020: il professionista incaricato ha illustrato alcune proposte progettuali che attengono principalmente a interventi lungo i versanti di monte volti a mitigare il rischio caduta massi sulla piattaforma stradale, con parte delle risorse dedicate anche alla manutenzione delle opere di protezione (barriere paramassi e reti in aderenza) già installate lungo il tracciato stradale.

"Attenzione rimane alta"

"La nostra attenzione sulla Strada provinciale 181 è sempre molto alta, in quanto rappresenta l'unico collegamento viario di acceso all'abitato di Erve - commenta il vicepresidente della Provincia di Lecco - Perciò ci siamo impegnati per trovare risorse importanti, per uno degli investimenti più consistenti degli ultimi anni".

"Ringrazio la Provincia di Lecco per l'impegno, tecnico ed economico, profuso per aumentare il livello di sicurezza degli utenti della strada - aggiunge il sindaco di Erve - Siamo consapevoli delle limitazioni alla viabilità che dovranno essere istituite nel corso dell'esecuzione dei lavori: i professionisti hanno già anticipato che saranno limitate a restringimenti di carreggiata con circolazione a senso unico alternato, escludendo il ricorso a chiusure totali se non in occasione di limitati intervalli temporali".