"La Nostra Famiglia", incontro sindacati-dipendenti: lunedì faccia a faccia con il Ministero per chiudere la vertenza

Assemblea nazionale delle lavoratrici e lavoratori de "La Nostra Famiglia". È andato in scena nella tarda mattinata di venerdì l’incontro organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, con base a Bosisio Parini, nell’aula magna della struttura, ma con il collegamento in videoconferenza da tutte le sedi d’Italia. Motivo dell’assemblea è stata la situazione contrattuale e l’incontro decisivo che si terrà lunedì a Roma.

«L’appuntamento fondamentale sarà proprio lunedì 5 ottobre, al Ministero della Salute, per chiudere definitivamente questa vertenza che è durata ormai per troppi mesi – afferma Catello Tramparulo, segretario generale della Fp Cgil Lecco e coordinatore regionale de La Nostra Famiglia per la Funzione pubblica –. Siamo prossimi alla firma del contratto nazionale del lavoro della sanità privata, dopo 14 anni. Attendiamo ora che La Nostra Famiglia chiuda questo capitolo, confermando il diritto di lavoratrici e lavoratori ad avere questo contratto, Aris Aiop, non il contratto Aris Rsa che vorrebbero applicare i dirigenti dell’associazione solo per un mero risparmio, ma sulla pelle dei dipendenti. Attendiamo che La Nostra Famiglia torni sui suoi passi, altrimenti sarà programmato lo scopero generale di tutte le lavoratrici e i lavoratori della struttura in tutta Italia».