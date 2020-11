Incontro tra Prefetto, Camera di Commercio, associazioni di categoria e sindacati contro l'usura: il "Tavolo del Credito" torna d'attualità

Il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, ha incontrato stamattina, in videoconferenza, il Presidente della Camera di Commercio, Marco Galimberti, insieme ai rappresentanti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Al centro dell’incontro il tema dell’usura che, nell’attuale emergenza epidemica, rappresenta un vero pericolo per l’economia legale.

Dall’incontro sono emersi importanti contributi che consentiranno nei prossimi giorni di procedere ad una serie di iniziative concrete sul territorio lecchese.

Prefettura e Camera di Commercio, si apprende da fonti della Prefettura di Lecco, riattiveranno insieme il “Tavolo del Credito” per affinare la collaborazione con tutto il sistema bancario provinciale; saranno implementati i “punti di ascolto” quali autentiche sentinelle sul territorio, in modo da creare un “sistema di rete” e superare le difficoltà acuite dalla crisi pandemica.

Il Presidente della Camera di Commercio ha invitato tutte le Associazioni Datoriali ed il mondo sindacale a condividere l’enorme patrimonio informativo a disposizione dell’Ente camerale, mentre il Prefetto De Rosa ha invitato tutti a segnalare quanto possa essere di interesse per le Forze dell’Ordine per prevenire ogni forma di accesso al credito illegale. Riprendere anche il rapporto tra i vari Confidi ed il Sistema Bancario creando sinergie e non più iniziative autonome, altro tema emerso nell’incontro.

«Ringrazio la Camera di Commercio e le Associazioni Datoriali e Sindacali per la collaborazione - ha commentato il Prefetto De Rosa -. L’usura costituisce un vero cancro che si infila nell’economia. Bisogna, per questo, fare rete e riprendere la collaborazione con le banche per prevenire il radicamento di fenomeni odiosi su cui la criminalità lucra».