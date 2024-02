Il Bione, tasto dolente: il Comune risponde alle domande

Tanto si è fatto, ma tantissimo c'è ancora da fare. A novembre è stata interrotta l'istruttoria sul progetto presentato dai privati, di conseguenza siamo quasi punto e a capo. Il Comune non lascia cadere l'ipotesi di ristrutturarlo mettendoci fondi propri - con le lungaggini burocratiche del caso -, ma il project financing rimane il terreno preferito. Di questo e altro si parlerà durante l'incontro pubblico in programma giovedì 29 febbraio alle 20.45 presso l'auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo in via dell'Eremo, 28. La serata sarà occasione per illustrare lo stato attuale della struttura comunale, la trasformazione in corso e il futuro di un centro polisportivo complesso e frequentato da numerosissime società sportive e privati cittadini di Lecco e della sua provincia.

Alla serata interverranno - e saranno disponibili a rispondere alle domande dei cittadini e delle associazioni sportive - il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, gli assessori allo Sviluppo urbano Giuseppe Rusconi e all'Educazione e sport Emanuele Torri.

“Dobbiamo intervenire ancora”

“Il centro sportivo del Bione in questi anni è stato al centro di numerose discussioni, che hanno visto coinvolti diversi attori, dal Consiglio Comunale agli imprenditori, fino alle diverse associazioni sportive che popolano, numerosissime, il nostro centro sportivo. Sono stati anni in cui le emergenze da affrontare sono state numerose: dal Covid, fino al caro energia. Ciò nonostante, il Bione ha continuato ad essere un luogo dove praticare sport a tutti i livelli. Siamo consapevoli che sia necessario intervenire per rendere questo centro sportivo ancora più efficiente. Per questo vogliamo coinvolgere ora in questo percorso anche i cittadini, che come noi desiderano un luogo sempre più bello e attrattivo. Pertanto, per presentarvi quanto fatto finora e per rappresentare gli scenari futuri, vi aspettiamo numerosi giovedì 29”, invitano Rusconi e Torri.

La partecipazione alla serata è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. È anche possibile riservare un posto segnalandosi a questo collegamento.