Rsu-Asst, il Prefetto prova a mediare: convocato un incontro in Prefettura

La querelle Rsu-Asst Lecco arriva sul tavolo del Prefetto di Lecco. Sollecitato a più riprese nel corso delle ultime settimane, Castrese De Rosa ha fissato per il pomeriggio di lunedì 8 marzo l'incontro di mediazione tra tutte le parti in causa; una diatriba che ha radici antiche, è già sfociata, nel 2019, in uno sciopero e ha portato il sindacato interno a preannunciarne un secondo per le prossime settimane.

Le parti coinvolte

All'incontro sono stati invitati, oltre alla stessa Rsu, anche Nursind, Unione Sindacale di Base, Cgil Funzione Pubblica, Cisl Funzione Pubblica, Uil Funzione Pubblica, Nursing Up, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Socio Sanitario, il Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane, la Direzione Professioni Sanitarie dell'Asst Lecco e sindaci di Lecco, Merate e Bellano.

Le parti potranno prendere parte all'incontro sia fisicamente che in remoto.