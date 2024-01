Inflazione, aumenti da brivido: Lecco, rincari da top10

Rincari vertiginosi a Lecco. Le città dove i prezzi sono saliti di più nel 2023 sono Genova e Brindisi, con un tasso medio del +6,9% (contro il +5,7% lecchese e legato alla media italiana). Sotto il Resegone si registra una maggiore spesa annua di 1.447 euro a famiglia, la nona in Italia.

Attraverso i dati definitivi forniti oggi dall'Istat, l'associazione ha calcolato l'impatto dell'inflazione in termini di aggravi di spesa per le famiglie residenti nel corso dell'ultimo anno. Milano si conferma nel 2023 la 'regina dell'inflazione', ossia la città dove l’aumento di prezzi e tariffe, a parità di consumi, ha determinato il più forte impatto sulla spesa delle famiglie, pari in media a +1.657 euro su base annua a nucleo residente a fronte di un tasso di inflazione medio del +6,1%.

Al secondo posto si piazza Varese con +1.581 euro annui, seguita da Bolzano con +1.542 euro. Sul fronte opposto, la città dove il caro-prezzi ha pesato di meno è Potenza, con un aggravio medio di spesa nel 2023 pari a +731 euro a nucleo residente; in penultima posizione Catanzaro (+820 euro) seguita da Reggio Calabria (+840 euro).

Le città dove i prezzi sono saliti di più nel 2023 sono Genova e Brindisi, con un tasso medio del +6,9% (contro il +5,7% della media italiana), seguite da Grosseto (+6,8%), Alessandria e Benevento (entrambe al +6,6%). Fanalino di coda Potenza col +3,7% annuo.

Di seguito la classifica stilata dall'Unione Nazionale Consumatori in base all’impatto dell’inflazione in termini di aggravio di spesa annuo per una famiglia tipo:

N. Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione media 2023 1 Milano 1656 6,1 2 Varese 1582 6,0 3 Bolzano 1541 5,8 4 Grosseto 1533 6,8 5 Genova 1504 6,9 6 Perugia 1470 6,4 7 Alessandria 1466 6,6 8 Siena 1465 6,5 9 Lecco 1447 5,7 9 Lodi 1447 5,7 11 Mantova 1422 5,6 12 Torino 1403 6,1 13 Firenze 1399 6,0 14 Pisa 1398 6,2 15 Bologna 1397 5,6 16 Venezia 1395 5,8 17 Terni 1378 6,0 18 Modena 1377 5,7 18 Ravenna 1377 5,7 20 Massa-Carrara 1375 6,1 20 Pistoia 1375 6,1 22 Como 1371 5,2 23 Livorno 1353 6,0 24 Brescia 1345 5,1 24 Pavia 1345 5,1 26 Trento 1335 5,1 27 Novara 1333 6,0 27 Cuneo 1333 6,0 29 Lucca 1330 5,9 30 Padova 1327 5,7 31 Ferrara 1305 5,4 32 Vicenza 1303 5,6 33 Bergamo 1292 4,9 34 Viterbo 1290 5,7 35 Benevento 1284 6,6 36 Imperia 1282 6,4 37 Piacenza 1281 5,3 37 Forlì-Cesena 1281 5,3 37 Rimini 1281 5,3 40 Treviso 1280 5,5 41 Trieste 1276 5,5 41 Pordenone 1276 5,5 43 Roma 1265 5,4 44 Arezzo 1262 5,6 45 Udine 1253 5,4 ITALIA 1239 5,7 46 Cremona 1239 4,7 47 Aosta 1238 5,0 48 Palermo 1231 6,2 49 Teramo 1200 5,9 50 Verona 1187 5,1 51 Biella 1168 5,5 52 Rovigo 1164 5,0 53 Belluno 1159 5,2 54 Macerata 1153 6,1 54 Napoli 1153 5,7 56 Olbia - Tempio 1152 6,4 57 Catania 1151 5,8 58 Vercelli 1147 5,4 59 Brindisi 1144 6,9 60 Messina 1144 6,0 61 Cosenza 1139 6,1 62 Siracusa 1106 5,8 63 Ascoli Piceno 1096 5,8 64 Gorizia 1089 4,9 65 Parma 1087 4,5 66 Avellino 1070 5,5 67 Reggio Emilia 1063 4,4 68 Sassari 1026 5,7 69 Pescara 1017 5,0 70 Cagliari 1014 5,4 71 Caltanissetta 954 5,0 72 Ancona 934 4,7 73 Bari 920 5,3 74 Trapani 916 4,8 75 Caserta 895 4,6 76 Campobasso 879 4,8 77 Reggio Calabria 840 4,5 78 Catanzaro 822 4,4 79 Potenza 731 3,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat