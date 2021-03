Inflazione a Lecco: stabili i prezzi rispetto a gennaio, in aumento rispetto al 2020. Crescono i costi per i trasporti

L’Ufficio Statistica del Comune di Lecco ha curato una breve sintesi delle principali variazioni registrate nel mese di febbraio 2021 sulle variazioni dei prezzi al consumo a livello locale.

La variazione mensile dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi è nulla (in contrazione rispetto a quella registrata nel mese di gennaio che segnava un valore del +0,6%, ma in aumento rispetto alla stessa variazione registrata nel febbraio 2020 pari a -0,2%). L’indice dei prezzi al consumo rimane stabile a 102,9 (base 2005=100).

La variazione annuale è pari a +0,5% e conferma il timido segnale di ripresa dell’inflazione registrato nel mese scorso. Nello stesso periodo del 2020 la variazione registrava un valore nullo e a febbraio 2019 l’aumento annuale dei prezzi si attestava all’1%.

A livello nazionale si registrano le seguenti variazioni: +0,1% mensile e +0,6% annuale. L’indice dei prezzi nazionale si attesta a 103,4 e il differenziale con il dato locale aumenta leggermente (+0,5%).

L’analisi per tipologia di prodotto evidenzia una variazione mensile nulla per i Beni e la variazione del +0,1% per i Servizi. Le variazioni annuali sono entrambe positive (+0,2% e +0,9% rispettivamente). Queste ultime variazioni a febbraio 2020 si attestavano a -0,7% e +0,6%; gli indici delle due tipologie di prodotto sono rispettivamente 101,8 e 104 e il differenziale supera i due punti percentuali.

Le variazioni della Componente di fondo, cioè l’indice generale al netto degli energetici e alimentari freschi registra le seguenti variazioni: -0,1% a livello mensile e +0,8% a livello annuale. Le stesse variazioni il mese scorso si attestavano a -0,2% e +0,4%.

A livello nazionale le variazioni della componente di fondo si attestano a +0,1% e +1% rispettivamente.

Analisi delle variazioni per divisione di spesa

La divisione con la maggiore variazione mensile in aumento è quella dei Trasporti (+0,9%) interessata alla variazione di segno più dei servizi di trasporto e dei carburanti; segue Ricreazione spettacolo e cultura (+0,3%) e Abbigliamento e calzature (+0,1%). Due le divisioni con i prezzi sono stabili: Servizi sanitari e istruzione.

Tutte le restanti divisioni registrano una contrazione e Prodotti Alimentari e Bevande alcoliche è quella con la maggiore diminuzione (-0,5%).

A livello annuale le Divisioni con le variazioni in aumento maggiore sono Bevande alcoliche e tabacchi e Altri beni e servizi (+2,3% e +2% rispettivamente). Ricreazione spettacoli e cultura registra un aumento del +1,3% e altre cinque divisioni hanno variazioni di segno più inferiori al punto percentuale.

In contrazione Comunicazioni (-4,9%); Istruzione (+4,1%) e Abitazione acqua elettricità e combustibili (-0,5%); le stesse il mese scorso registravano contrazioni più consistenti. (all. tav. 3)

Di seguito le variazioni degli indici dei prezzi al consumo degli aggregati di prodotto che hanno avuto le maggiori variazioni in aumento e le maggiori variazioni in diminuzione rispetto al mese di gennaio 2021: