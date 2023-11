"Dritti ai diritti": in città i cartelloni, sabato in piazza per i più piccoli

Prosegue il calendario delle iniziative per i più piccoli. Nella settimana in cui si celebrano i "diritti dei bambini" e davanti a episodi di violenza che si ripetono, “vogliamo continuare a sensibilizzare la città sull'importanza di percorsi educativi buoni che, soli, possono salvare i bambini che saranno i giovani di domani e sostenere le famiglie nell’importantissimo compito di educare i figli”. L'Associazione delle scuole dell’infanzia paritarie di Lecco prosegue un percorso inaugurato con la serata del 15 novembre dal titolo “Educare tra le sfide: crescere con bambini da 0 a 6 anni” condotto dal pedagogista Daniele Novara.

Durante tutta questa settimana “si stanno susseguendo le affissioni di manifesti in tutta la città per sensibilizzare su quei diritti che noi vogliamo continuare a garantire nelle nostre 15 scuole dell’infanzia cittadini dislocate in tutti i rioni, che offrono un servizio alla fascia di età 0-6 anni che prevede servizi diversificati per andare incontro alle diverse esigenze delle famiglie. Tappezzare la città di manifesti riportanti i diritti dei bambini è per noi anche un modo per "provocare" e innescare una rinnovata attenzione sui temi della prima infanzia che sono anche la premessa per un’adolescenza sana”, spiega Angela Fortino, presidente dell'associazione.

L'evento del 25 novembre

Un impegno pubblico che si chiuderà nella giornata di sabato 25 novembre, “quando dalle 10 alle 18 saremo presenti in piazza XX Settembre, angolo Torre Viscontea, con l’installazione simbolica de "Il bosco dei diritti": attraverso un sentiero tra gli ulivi si potranno osservare immagini che raccontano la vita nelle scuole, raccogliendo suggestioni e pensieri generativi sull’infanzia che caratterizzano le nostre 15 scuole dell’infanzia paritarie cittadine. A tutti i bambini che passeranno doneremo una bella lente di ingrandimento perché, tra i “diritti” abbiamo inserito anche il diritto alla scoperta delle piccole cose che vanno cercate anche con la lente …. Regaleremo anche un segnalibro perché riteniamo che si cresca anche con buone letture”.

Al termine dell’iniziativa, le piante di ulivo, scelte per il loro valore simbolico, verranno posizionate nelle singole scuole che, insieme ai bambini, continueranno a prendersene cura.

“Tutto questo lavoro è stato possibile grazie alla condivisione con tutti i presidenti delle diverse scuole, al grande lavoro del coordinamento pedagogico supportato, per la parte creativa e grafica, da Officine Villa di Giuseppe Villa e Mao Fusina e agli sponsor che, condividendo i nostri intenti, hanno supportato e reso possibile la realizzazione di queste iniziative ma anche tutto il personale delle nostre scuole che, ogni giorno, porta avanti con passione e professionalità i nostri valori educativi oltre che tutte le famiglie che, riconoscendo la bontà della nostra modalità educativa, continuano ad affidarsi a noi per essere sostenute nella meravigliosa opera di far crescere i loro figli”.