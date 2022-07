Troppi contagi, due giorni di chiusura per sanificazione straordinaria all'Inps di Lecco

Troppi contagi da covid tra i dipendenti: due giorni di chiusura straordinaria all'Inps di Lecco per sanificare gli uffici. L'intervento verrà svolto lunedì 11 e martedì 12 luglio nei locali di corso Carlo Alberto. Lo ha reso noto questa mattina la Direzione provinciale dell'Inps di Lecco, tramite un comunicato inviato agli organi d'informazione locali.

La direzione: "Sanificazione necessaria per l’aumento dei contagi tra i dipendenti"

"Si informa l’utenza che nei giorni 11 e 12 luglio 2022 la Sede di Corso Carlo Alberto 39 rimarrà chiusa al pubblico per un intervento di sanificazione straordinaria resa necessaria dall’aumento dei contagi tra i dipendenti impegnati in attività di ricevimento del pubblico - rende noto la direzione - I servizi agli utenti che abbiano fissato una prenotazione saranno, quindi, gestiti con la sola modalità del ricontatto telefonico. L’intera direzione provinciale si scusa per il disguido".