"Italia Più", viaggio attraverso le straordinarie ricchezze del territorio lecchese

La celebre rivista in edicola con "Il Sole 24 Ore" (e online) dedica nel numero di marzo un'ampia sezione al nostro territorio, dalla Brianza al lago passando per il capoluogo

Uno straordinario viaggio attraverso il Lecchese e i suoi tesori. È questo che "Italia Più", magazine in abbinata con Il Sole 24 Ore, ha dedicato al nostro territorio nel suo numero di marzo.

L'ampia sezione dedicata alla provincia di Lecco (più di quaranta pagine) si apre con una splendida veduta della "Riva Granda" mandellese, in un fantastico contrasto di colori e riflessi fra cielo e lago. "Romantiche suggestioni dove storia e natura si intrecciano" riporta il titolo del magazine. «La provincia di Lecco - si legge - è una terra dalla risorse inesauribili: dai borghi alle ville nobiliari, dai monti al lago. Uno spettacolo a disposizione di turisti e appassionati».

La sezione dedicata al Lecchese prosegue con un'intervista al presidente della Provincia, Claudio Usuelli, che illustra i tesori culturali del territorio, a partire dal ricco Sistema museale. C'è spazio per Paderno d'Adda, il Ponte San Michele che ambisce a diventare patrimonio dell'Unesco e il suo Naviglio navigabile. Altro focus sulle meravigliose colline di Montevecchia, dove è fiorente una viticoltura di eccellenza. Il viaggio tra i comuni brianzoli prosegue a Casatenovo, per metterne in risalto l'attenzione nei confronti dell'ambiente, e a Rogeno dove il lavoro dell'Amministrazione è volto a trasformare il lago in risorsa turistica.

In "Italia Più" trovano spazio anche la realtà industriale di Molteno, la recente camminata "di classe" a Malgrate. Non mancano pagine dedicate al capoluogo, Lecco e i 52 milioni di investimenti che la interesseranno nel prossimo decennio, così come alla "località affascinante tra natura e motori", Mandello, che festeggia quest'anno il Centenario della Moto Guzzi. Infine, sguardo al lago con le sue perle: Varenna meta ambita dagli stranieri, Bellano tra cultura, Orrido e Viandante, Dervio e Colico in grande espansione turistica e industriale, la Valsassina con le sue tante ricchezze.

Cos'è

"Italia Più" è la rivista dei comuni del territorio, che da oltre 30 anni fotografa e valorizza le più autorevoli realtà territoriali del nostro Paese, evidenziandone le eccellenze in ambito commerciale, alimentare, artigianale e imprenditoriale. È distribuita in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore.