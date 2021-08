Joey Cape, frontman dei Lagwagon, ospite al ristorante "Granozero" di Lecco

Un ospite d'eccezione e un sogno che si avvera. Lunedì al ristorante "Granozero" di Corso Promessi Sposi a Lecco, i proprietari e soci Alessandro Gritti e Stefano Cucchiaro si sono regalati una grande soddisfazione, riuscendo a portare nel proprio locale un musicista di fama internazionale: Joey Cape, frontman del gruppo musicale dei Lagwagon, band punk rock della California attiva fin dai primi anni '90 e molto apprezzata anche in Italia.

Cape è una leggenda del punk californiano per gli amanti del genere e attualmente è in tour da solista in un set acustico di presentazione del suo nuovo album composto in tempo di pandemia, A good year to forget.

"Granozero", vista la passione per la buona musica (oltre che per l'ottima cucina) di Alessandro e Stefano, non è nuovo a ospitare musicisti d'oltreoceano durante i loro passaggi in Europa (e i quadri appesi in sala confermano l'inclinazione musicale), ma questa volta si è andati "oltre": "Siamo cresciuti con i suoi brani e oggi abbiamo avuto l'onore di averlo come ospite nelle nostre sale - ha commentato, soddisfatto e con orgoglio, Alessandro Gritti - Un grazie speciale a Joey Cape e alla sua meravigliosa crew per la gradita sorpresa".