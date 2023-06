L’arte della fede: il Santuario della Madonna della Pietà di Bondo a Vestreno

Il Santuario, situato nella località Bondo di Vestreno, in Valvarrone, sorge a circa 700 metri d' altezza, in un luogo isolato all’interno di un bosco: proprio per questa sua caratteristica offre una vista panoramica suggestiva sul territorio circostante.

La scelta del luogo non fu del tutto casuale, infatti, la Beata Vergine aveva il compito di portar protezione agli abitanti che, recandosi sui monti, spesso s’imbattevano in briganti ed animali selvatici.

La costruzione dell’edificio risalirebbe all’epoca di San Carlo Borromeo, quando, anche in queste vallate, le carestie, le guerre e i contrasti religiosi, rendevano l’esistenza delle persone molto difficile e senza speranze. Nella sua opera di diffusione e conservazione della fede, dopo aver egli stesso compiuto visite pastorali in Valsassina e Valvarrone, S. Carlo inviò, nei luoghi dove il bisogno era maggiore, dei sacerdoti con la missione di portar conforto alla popolazione con la fede e contrastare, contemporaneamente, la diffusione della dottrina luterana.

L'attuale costruzione, risalente al 1677, poggia le sue origini su una preesistente cappella devozionale costruita su volontà del Parroco di Monte Introzzo a seguito di un miracolo avvenuto nel Milanese nel 1583, quando la Beata Vergine, dipinta sul muro di una modesta cappelletta, pianse lacrime di sangue.

L’attenzione e la devozione degli abitanti della Valvarrone per questa sacra figura furono subito grandi e pare, che dopo l’avvenuta guarigione di alcuni infermi, il luogo fosse meta di pellegrinaggi sempre più numerosi; lo stesso S. Carlo, inviava, in penitenza, da luoghi lontani e a piedi scalzi, i fedeli perché pregassero l’immagine della Madonna della Pietà a Bondo.

Durante il corso dei secoli la chiesa fu dotata di altri apparati e arredi interni: l’altare, la mensa e la balaustra, in marmo nero di Varenna, risalgono al ‘700, come la costruzione del portico e della facciata in granito; mentre all’inizio del 1800 fu costruito il campanile su volontà dell’allora parroco Giovanni Vitali. All'inizio del secolo scorso è stata portata a compimento la decorazione degli interni e sono stati effettuati interventi di restauro sull’esterno.

Per un’antica tradizione, in località Bondo, nel comune di Vestreno, la prima domenica di luglio si festeggia, nel piccolo Santuario, ad essa dedicato, la Madonna della Pietà.