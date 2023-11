L’Arte della Fede: la Grotta di Lourdes ad Acquate

La cosiddetta Grotta di Lourdes, in località denominata “al Comune”, un poggio elevato un centinaio di metri sopra l’abitato di Acquate e attraversato dalla strada acciottolata che dal paese sale al monte, è una vera e propria storia di devozione e miracoli tutta lecchese.

Nell’anno 1908, ricorrendo il cinquantesimo anniversario delle apparizioni della Vergine a Lourdes, in parrocchia si tennero le Sante Missioni predicate dai missionari. Come spiega uno scritto a cura del responsabile della Comunità pastorale, la ricorrenza è «preziosa, un momento di grazia, per rinnovare la devozione e la gratitudine a Maria, nostra Signora di Lourdes, che con la guarigione miracolosa di Barbara Manzoni, ha posato il suo sguardo materno sulla nostra Comunità».

Tale fu il fervore suscitato nei fedeli acquatesi in quest’occasione che il parroco, Don Giulio Spreafico, propose di rendere un concreto omaggio alla Madonna trasformando la suddetta caverna in una grotta simile a quella di Massabielle.

Furono così raccolte 1093 lire con le quali si potè dare inizio ai lavori di adattamento della caverna. Erano gli anni venti del ‘900 quando la trasformazione avvenne. Questo fu possibile attraverso l’incredibile apporto di tutti, ed anche in questo frangente fu la laboriosità degli acquatesi e la generosità degli aderenti all'Unitalsi a rendere possibile il pregevole risultato finale. Il progetto architettonico originale, almeno sommariamente, riecheggia lo stile gotico della basilica di Lourdes.

Il progetto venne reso pubblico nel 1930, dopo la visita pastorale del Cardinal Schuster. I lavori iniziarono nel 1931 e furono realizzati dalla ditta Colombo Guglielmo di Acquate, seguendo i disegni costruttivi del geometra Attilio Villa che sviluppavano lo schizzo iniziale.

Il Santuario si presenta con una facciata di marmi e di cotto, con un portale a sesto acuto sovrastato dal campanile. Le sue campane, suonando all'alba, a mezzogiorno e alla sera, ricordano l'ora dell'Angelus agli abitanti intorno. All’interno, sopra l'altare, è collocata una bella statua in marmo bianco di Carrara raffigurante la Vergine, opera dello scultore bergamasco Cesare Paleni. Nel 1985, l’impresa Colombo regalò la scalinata che oggi consente l’accesso al Santuario anche dal versante sinistro, come prevedeva il progetto originario.

L’opera venne benedetta dal prevosto Mons.Cesare Viola, non appena venne istallata nell’alta nicchia la statua della Madonna, la statua di Bernardetta inginocchiata e, ancor più in alto sopra la grotta, la grande croce in cemento.

Sul piazzale antistante la grotta venne posto un monumento a perpetua memoria degli acquatesi caduti durante il primo conflitto mondiale. Anche questo fu fermamente voluto dal parroco don Giovanni Piatti in quell’anno, il 1919, in cui i suoi fedeli lo festeggiavano per il 25° anniversario di sacerdozio. Su questo stesso monumento (definito “altare” dal verso poetico del Leopardi su di esso inciso) il gruppo Alpini di Acquate volle installare nel 1959 una lapide e una lampada votiva per unire, nella riconoscente memoria, anche il ricordo per i caduti della seconda guerra mondiale.

Il Miracolo

La protagonista, Barbara Manzoni, nacque ad Acquate il 15 gennaio 1899 e nel 1920 subì un attacco di encefalite, i cui postumi si rivelarono piuttosto gravi, con la diagnosi di “encefalite letargica”. Il medico curante, dott. Nicola Lanzetta, decise il ricovero all’ospedale Maggiore di Milano; in seguito al Manicomio di Como, da cui fu dimessa alla vigilia di Natale del 1927.

La svolta avvenne nell’agosto del 1928 grazie ad un'importante figura acquatese: don Giulio Spreafico, che, insieme al concittadino Giulio Bonfanti (responsabile lecchese Unitalsi), diede vita ai pellegrinaggi a Lourdes, al primo dei quali partecipò anche Barbara Manzoni.

Dopo un viaggio vissuto con profonda sofferenza che durò 36 ore, fu immersa nell’acqua, che le rinnovò il dolore dell’appendicite. Durante la processione eucaristica, alla Grotta, pur con gli occhi chiusi, le parve di veder passare davanti alle pupille un iride movimentato. Quando il Ss. Sacramento giunse davanti a lei, Barbara sentì un improvviso tremore agli occhi e come una mano che l’accarezzava… quando Gesù giunse davanti, lei riuscì a vederlo e gridò: “Sono guarita…Sono guarita”.

In breve scomparvero i sintomi di tutte le malattie. I verdetti medici furono unanimi: Barbara era guarita. La dichiarazione fu scritta dal medico curante dott. Lanzetta. La notizia fu telegrafata da don Giulio al parroco e ai familiari. Il rientro ad Acquate, il 18 agosto, fu un trionfo. Da allora, le giornate dell’ammalato videro una partecipazione enorme, come riferisce l’allora parroco don Giovanni Piatti.

La visita del card. Schuster nel 1930 ispirò l’intuizione di don Giulio (poi divenuto monsignore) di costruire un Santuario, che si realizzò nel 1934. Per Barbara ebbe inizio un periodo di crisi spirituale, non sentendosi all’altezza di quanto le era stato proposto dal card. Schuster: “La sua vita era da spendere tutta per la Madonna”.