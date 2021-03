Lady Gaga è Patrizia Reggiani: il film sulla dinastia Gucci pronto a sbarcare nel Lecchese

Stefani Joanne Angelina Germanotta, meglio nota come Lady Gaga, sbarca nel Lecchese. Il giorno, o, meglio, i tre giorni da segnare sul calendario sono quelli che vanno dal 17 al 20 marzo. La star americana sarà sul nostro ramo del Lario per le riprese del film che ripercorre la storia della dinastia Gucci, rivisitazione cinematografica del libro “The House of Gucci. A sensational story of murder, madness, glamour, and greed” scritto da Sara Gay Forder. La poliedrica artista dalle evidenti radici italiane (il padre è figlio di un messinese emigrato negli States a inizio Novecento) interpreterà la parte di Patrizia Reggiani, che commissionò l'omicidio del marito Maurizio Gucci nel corso del 1995, sotto la regia di Ridley Scott. Con lei anche il "marito" Adam Driver, che vestirà i panni dell'assassinato Gucci, Al Pacino e Jeremy Irons; un cast stellare che in questi giorni è arrivato in Italia.

Le riprese sulla "Lariana"

Come spesso accade in questi casi, e il film con Mick Jagger protagonista rappresenta solo uno degli ultimi esempi, le riprese saranno eseguite su entrambi i rami del lago e la base comasca dovrebbe essere a Villa Balbianello. Per quanto riguarda il Lecchese, saranno eseguite delle registrazioni sulla Strada Lariana; per questo motivo, stando alle indiscrezioni, si avranno delle ordinanze che ne chiuderanno dei tratti tra Onno e Limonta, entrambe frazioni del comune di Oliveto Lario.