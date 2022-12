Lago di Annone, presto al via il risanamento del bacino ovest

Primo sopralluogo conoscitivo nei giorni scorsi con la società a cui è stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione dell'intervento di risanamento del bacino ovest del lago di Annone. Alla presenza del Consigliere delegato provinciale delegato all’Ambiente Fabio Pio Mastroberardino, del Dirigente provinciale e responsabile unico del procedimento Dario Strambini, dello studio di ingegneria a cui è affidata la direzione lavori e dei tecnici della Provincia di Lecco, si è presa visione delle aree che saranno interessate dall'intervento.

Cosa prevede il progetto

Il progetto, finanziato da Regione Lombardia, ha un costo complessivo di 345.000 euro e prevede la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il risanamento del lago, volte a garantire l’aumento della concentrazione di ossigeno delle acque, migliorare il volume d’acqua disponibile per la fauna ittica, ridurre il carico di fosforo delle acque e la presenza di cianobatteri. I lavori potranno essere avviati a breve, una volta concluse le pratiche di sottoscrizione del contratto.

"La Provincia di Lecco e la Regione Lombardia - commenta il Consigliere delegato provinciale delegato all’Ambiente Fabio Pio Mastroberardino - continuano a investire fondi e risorse per migliorare le condizioni ambientali delle acque dei nostri laghi. Oltre agli interventi che portiamo avanti da anni sul bacino est del lago di Annone e che proseguiranno per il prossimo triennio, stiamo partendo con le opere per la sponda ovest. Ringrazio gli uffici per il grande lavoro svolto e la Regione per i fondi dedicati".