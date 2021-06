Sindaco ed ex vicesindaco nel lago alla Punta di Pescate: aperta la stagione estiva

L'ormai tradizionale tuffo di Dante De Capitani e Miriam Lombardi hanno dato il "via" alla bella stagione

Una tradizione ormai consolidata che si è rinnovata anche a giorni dall'inizio ufficiale dell'estate 2021. Dante De Capitani e Miriam Lombardi, rispettivamente sindaco ed ex vicesindaco di Pescate, si sono buttati nelle acque balneabili in località La Punta, dando "formalmente" il "via" alla bella stagione.

Un momento fotografato e reso noto come avvenuto negli anni passati.