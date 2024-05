Giorno libero? Meglio a Varenna che a Londra, l'idea di Dagmara

Lo sapevate che costa meno passare una giornata libera a Varenna piuttosto che a Londra? “Scontato”, direte voi, ma la valutazione potrebbe cambiare leggendo l'esperienza di Dagmara Kedzierska, 30enne residente a Manchester che ha preferito volare da Manchester a Milano, trasferendosi quindi sulla riva orientale del Lario, piuttosto che rimanere tra gli ampissimi confini della capitale inglese.

L'esperimento l'ha raccontato a Metro, importante quotidiano inglese, facendo presente di aver calcolato un risparmio di circa 70 dollari.

Come ricostruito dalla giovane, una giornata da queste parti - Milano compresa - l'è costata 187 sterline tra trasporti, costi alimentari e per l'accesso al Duomo, mentre una tra Manchester e Londra avrebbe richiesto una spesa di 254 sterline e spiccioli. E poi, diciamocelo, la bellezza illuminante del lago in una giornata di sole non è per niente facile da riscontrare oltremanica.