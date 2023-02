Lago, Casa di Fiumelatte venduta per oltre un milione di euro

C'è l'accordo per vendere la Casa di Fiumelatte a Varenna: oltre un milione di euro entreranno così nelle casse della Provincia di Lecco e saranno destinate alle priorità del territorio. Ieri, nella sede dell'ente in corso Matteotti 3, si è infatti svolta l’asta pubblica per la vendita dell’immobile denominato Casa di Fiumelatte a Varenna e affacciato, in uno splendido scorcio, sul ramo lecchese del Lago di Como. Dopo l’apertura e la verifica delle 4 domande giunte entro il termine di partecipazione, si è proceduto all’incanto con offerte al rialzo, al termine del quale è risultata vincitrice l’offerta pari a 1.100.888,88 euro rispetto al prezzo a base d’asta di 325.000 euro. Nelle prossime settimane verranno completati tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per il passaggio di proprietà dell’immobile.

La presidente Hofmann: "La nostra proposta si è rivelata vincente"

"La scelta di procedere, nell’ambito del piano di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale, all’alienazione della Casa di Fiumelatte a Varenna si è rivelata vincente - commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann - Eravamo certi che la nostra proposta avrebbe suscitato molto interesse e sarebbe stata appetibile. Altre ipotesi di destinazione diversa dell’immobile, da moltissimi anni inutilizzato, privo di impianti e certificazioni, sarebbero state inappropriate e inadeguate per un ente pubblico come il nostro. Ora avremo a disposizione risorse importanti da destinare alle priorità della Provincia di Lecco nei principali ambiti di intervento".