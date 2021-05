"Lake Como Discovery": a Villa Monastero e all'Orrido in watertaxi

Un tour suggestivo sul lago, per scoprire due delle principali attrazioni sulla sponda orientale del ramo lecchese: l'Orrido di Bellano e Villa Monastero.

Il tour è proposto da Lake Como for you e Bellano Water Taxi ogni domenica alle 9.30 o alle 11, con partenza da Bellano. Il pacchetto prevede una crociera con taxi veneziano, visita ai giardini di Villa Monastero e poi all'Orrido di Bellano.

L'evento

Cinque minuti prima della partenza si incontra il capitano al molo designato a Bellano (di fronte al Bar Centrale), si parte quindi per una crociera di mezz'ora in watertaxi scoperto, mentre il capitano offre spiegazioni su ciò che si può ammirare dalla barca. Si raggiunge il molo di Varenna e il capitano accompagnerà all'ingresso dei giardini botanici di Villa Monastero. Il tempo della visita e si torna sul watertaxi per tornare a Bellano e visitare la spettacolare gola naturale dell'Orrido. I biglietti sono inclusi nell'offerta. I prezzi sono 30 euro per adulto e 30 per bambino, neonato free.

Gli orari

Partenza da Bellano 9.30 e 11

Partenza da Varenna e rientro a Bellano 11.45 (per chi è partito alle 93.0) e 13 (per chi è partito alle 11)

Arrivo a Bellano ore 12.15 (per chi è partito alle 9.30) e 13.30 (per chi è partito alle 11).