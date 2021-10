Quando "Lake Como" diventa Lecco: i comuni del lago uniti alla fiera del turismo di Rimini

Per la prima volta il lago lecchese fa "rete" in una fiera del turismo. Tutti i comuni della sponda orientale saranno infatti protagonisti alla TTG Travel Experience 2021 di Rimini. Una "coesione" che diventa ancora più importante in un'epoca di ripartenza post-covid, per mettere in viaggio la fiducia.

Il Lago di Como da mesi si sta preparando per partecipare al più importante marketplace italiano del turismo, la 58ª edizione della fiera TTG Travel Experience. Dal 13 al 15 ottobre 2021 Rimini Fiere ospiterà l'Italia e oltre 23 Paesi provenienti da tutto il mondo, un'occasione unica per guardare al futuro e alla ripresa dello scambio di prodotti turistici.

I comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana saranno presenti a questa importantissima fiera con in proprio stand "Lago di Como" con l'obiettivo di portare visibilità a una delle brand destination più apprezzate e conosciute al Mondo. Il progetto, nato lo scorso anno e ampliato nell'edizione 2021, ha l'obiettivo di rappresentare non solo la riviera orientale del Lago, ma la destinazione Lago di Como nella sua interezza. Anche se, naturalmente, l'occhio dell'interesse è rivolto al Lecchese.

La condivisione proseguirà in futuro

Le Amministrazioni, gli uffici turistici e gli Infopoint hanno collaborato condividendo momenti di informazione e condivisione che hanno contrassegnato il percorso verso il TTG di Rimini, momenti nei quali gli "addetti ai lavori" si sono scambiati informazioni e curiosità delle rispettive località. Un'attività di condivisione e di scambio che il gruppo di lavoro continuerà anche successivamente al momento della Fiera: più informazioni, più condivisone diventano un miglior servizio per gli ospiti del nostro territorio. Per l'occasione TTG Rimini è stata creata una cartina che suggella anche graficamente questa importante partnership; sarà inoltre disponibile allo stand tutto il materiale informativo e di promozione atto a soddisfare le richieste degli operatori turistici.

Un grande lavoro di squadra che i soggetti coinvolti auspicano possa non solo proseguire nei prossimi anni, ma che veda un sempre maggiore coinvolgimento di altri attori della filiera turistica del nostro magnifico lago.