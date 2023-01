Discesa da Consonno con le lanterne, la poesia dell'Epifania

Un tocco di poesia nel giorno dell'Epifania grazie alla suggestiva fiaccolata organizzata da Consonno a Olginate. In occasione della festività del 6 gennaio, l'oratorio del paese ha infatti promosso la sesta edizione della Fiaccolata con i Re Magi: oltre 150 persone si sono ritrovate nel tardo pomeriggio salendo nella città fantasma: da qui il gruppo (nella foto sopra) è poi ripartito insieme scendendo a valle e illuminando il corteo con le lanterne.

Durante la discesa si sono uniti al corteo anche i Re Magi, con il gruppo che ha poi raggiunto la chiesa parrocchiale di Sant'Agnese per la celebrazione finale alla presenza del parroco don Matteo Gignoli e del coadiutore don Andrea Mellera. In tanti hanno seguito l'evento con protagonisti anche molti bambini come comparse della natività, evento proseguito poi con una cena partecipata da ben 160 persone in oratorio.

"Siamo molto soddisfatti dell'ottima riuscita della manifestazione - commenta Mattia Morandi, tra i volontari della parrocchia impegnati nell'organizzazione - Ringraziamo tutti i partecipanti, gli Amici di Consonno per l'ospitalità, i runner del gruppo sportivo oratorio Olginate e i Carabinieri in congedo per il loro prezioso supporto". All'iniziativa di Olginate - impreziosita dal presepe vivente - si sono uniti cittadini e volontari anche delle vicine Garlate e Pescate sempre grazie al coordinamento dell'Unità pastorale.