Pronti per il Lario Express? Da Milano al lago su un treno d'epoca

Un'iniziativa apprezzata, pronta a far nuovamente capolino nel Lecchese. Tornano i treni storici in Lombardia, quei percorsi incantati su treni d'epoca e carrozze degli anni 30 che fanno davvero sognare e riportano ad una velocità del viaggio umana e assaporabile.

Le prenotazioni per i vari itinerari saranno possibili a partire dal 25 maggio. Due le date previste per il Lario Express che parte da Milano Centrale e arriva Lecco (passando per il Comasco): il 13 e il 27 giugno. Le tappe previste (tra cui anche l'antico borgo di Cantù) le trovate sul sito www.fondazionefs.it. Oltre all'itinerario lariano, ce ne sono molti altri sempre su vagoni e carrozze d'epoca e tutti estremamente affascinanti e degni di nota. Come indicato, per la sicurezza dei viaggiatori, sono state intensificate tutte le attovità di sanificazione e disinfezione dei treni e sono stati installati a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani. Inoltre in fase di penotazione i posti verranno assegnati con un criterio che permetta di mantenere le adeguate distanze tra i passeggeri. Un pò di precauzione in più che nulla andrà a togliere alla bellezza del viaggio.

I percorsi sul Lario Express sono svolti su carrozze degli anni 30, con locomotiva elettrica d'epoca tra Milano e Como. Per tutte le info consultate il sito ufficiale.