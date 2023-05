Lario Reti lancia la bolletta interattiva: il nuovo modo di leggere i consumi

Da oggi, 30 maggio, inquadrando il QR Code presente sul frontespizio di tutte le bollette idriche, si potrà accedere a un ambiente interattivo, progettato per migliorare la lettura e la comprensione dei consumi ma non solo. Lo rende noto Lario Reti Holding, la società che gestisce il servizio Idrico Integrato per tutti i comuni della provincia di Lecco.

"La bolletta interattiva è garanzia di migliore organizzazione - spiegano i tecnici di Lario Reti - A differenza del formato cartaceo sfrutta lo spazio digitale per mostrare in modo innovativo e strutturato le informazioni delle utenze, permette di accedere all’archivio delle proprie bollette (uno dei servizi più richiesti, a partire dalla prima bolletta interattiva verso quelle successive) e di avere grafici, spiegazioni e consigli, sempre a portata di mano". Con la bolletta interattiva i dati della fattura prendono vita tramite grafici, tabelle e animazioni che facilitano la lettura e consultazione dei dati. Inoltre, premendo il tasto “PagaSubito” sarà possibile avviare istantaneamente la procedura di pagamento online tramite PagoPA.

Basta scansionare con lo smartphone il QR Code in alto sulla bolletta

Il servizio è gratuito e completamente online, non richiede registrazione né download di app sul proprio telefono: è sufficiente scansionare con il proprio smartphone il QR Code che si trova in alto a destra sulla bolletta. In modo automatico si viene connessi all’ecosistema digitale di Lario reti holding per iniziare la navigazione: una tecnologia intuitiva e semplice, per assicurare un’informazione capillare a tutti i cittadini e consentire un accesso sempre più inclusivo, anche all’attivazione di servizi aggiuntivi quali la ricezione della bolletta via e-mail.

"L’innovazione tecnologica ci offre oggi strumenti utili ed efficienti per migliorare e semplificare i servizi che offriamo tutti i giorni ai cittadini del nostro territorio - spiega Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding - Per l’implementazione della bolletta Interattiva, siamo partiti da tre concetti-guida: comunicazione, efficienza e soprattutto innovazione. Valori cardine che ci orientano nella sperimentazione di modalità per facilitare la comprensione della bolletta e rendere più fluida e trasparente la comunicazione con il territorio".