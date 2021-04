Il Politecnico sforna nuovi dottori: oggi la proclamazione di 83 ingegneri

Saranno ben 83 i nuovi dottori magistrali che oggi, martedì 27 aprile, saranno proclamati nelle sale del Polo di Lecco del Politecnico di Milano.

Ecco l’elenco dei laureati:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Federico Amigoni

IMC CHOPIN - una scatola digitale per la musica

Andrea Arrigoni, Matteo Consonni, Niccolò Saccani

e-SHARE: Studio dell'impatto della mobilita' elettrica sugli edifici, ottimizzazione del surplus energetico e successiva applicazione all'area dello scalo di Porta Romana

Anna Artelli, Anna Locatelli, Stefano Pocchia

Tecniche DfMA applicate alla progettazione di un istituto alberghiero a Budoni



Chiara Artesani

Rinnovare per Conservare Villa Monastero, il suo giardino e i percorsi sensoriali multilivello

Silvia Bartolozzi, Daniele Bertuzzi, Francesca Delfino

Progetto del Nuovo Polo Bibliotecario dell'Universita' degli Studi di Milano in Campus MIND - ex area EXPO, Il Nuovo Learning Center UniMiND



Lorenzo Bernardi

Torre Scalo Romana: tipologia insediativa di Citt Verticale nella riqualificazione urbana di uno Scalo ferroviario milanese

Samuele Bolis, Giacomo Bollini, Samuele Presotto

Eco2Mi - Realizzazione di un edificio ad elevate prestazioni ambientali

Andrea Cingi

HORTA: avvio di un azienda agrituristica ad alta efficienza energetica, all'Isola d'Elba, attraverso la rigenerazione di edifici abbandonati, aree dismesse e terreni incolti.

Maria Elena Cirillo

LA VALLE INCANTATA, Arte Sella: progettazione di spazi ricettivi e per la musica con tecnologie del legno

Vladimir Coroletchi

AID Mutation Project. Studio sulla conversione della funzionalita' di un edificio in caso di emergenza sanitaria

Francesca Di Massa

Utilizzo di materiali FRCM per il rinforzo strutturale di edifici esistenti: sperimentazione e approcci progettuali su casi studio: la Basilica della Santissima Immacolata di Merate. APSC: area polifunzionale Spirito Chiappetta

Daniel Maria Distefano, Damir Trezner

Fields of knowledge, strategie e tecnologie per una scuola innovativa

Stefano Lanfranchi

Musica dalla Terra - Un Auditorium Ipogeo

Nicola Liguori

Museo Arte Moderna, presso il polo degli ex Magazzini Generali di Brescia

Beatrice Lippi, Gianmarco Paterna, Zoe Savoca

eVolver - Strategie di rilancio territoriale per la Gran Vega de Sevilla attraverso il recupero delle archeologie industriali

Debora Manarin

E-MERGO. Rigenerare territori fragili: il caso di Casso

Grazia Marrone

ESCOLA DO SOL - Progettazione Clever Tech tra innovazione e tradizione: sviluppo di spazi per l'istruzione a Farim in Guinea Bissau

Josephine Masiello

Artishow

Pietro Massetti, Giuseppe Manuel Pulice

Re_FIL REtroFitting Inclusivo con sistemi di prefabbricazione in Legno per la riqualificazione energetica di edifici residenziali. Applicazione ad un caso studio a Brescia.

Augusto Meorali

Intervento per la rigenerazione ed il potenziamento del complesso scolastico di Via Ragazzi del '99 nel quartiere Porto, presso Legnago (VR)



Laura Nabergoi, Paolo Redaelli, Veronica Torretti

MEU BAIRRO E' MINHA CASA



Thomas Passerini

"SURF OASIS": Progetto di Recupero e Valorizzazione dell'Ambito Territoriale Estrattivo "Cava San Giuseppe" di Arluno (MI)

Serena Valeria Peruzy, Lucia Petrucci

R3 - UP BaSECo Un'ipotesi di rigenerazione urbana sostenibile nel piu' grande insediamento informale di Manila

Miriam Valle

Progetto per la citta' dello sport e del tempo libero a Varese. Nuovo centro civico-sportivo ad uso della comunita'

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Erman Olcay Akay, Semih Salih Karatas

Employment of Ageing workforce and the effect of Smart Manufacturing, Industry 4.0, and Decision Support Systems

Dhanunjaia Reddy Gajjala

REVIEW STUDY FOR ENGINEERING APPLICATION OF ALUMINIUM ALLOYS TO HEAT RESISTANT COMPONENT: THE CASE OF LIGHTWEIGHT BRAKE DISCS

Carlotta Maconi

Finite Element Analysis of a ski for alpine touring

Anish Mahalingam

Design of Kayak Based Rehabilitation System

Davide Panzeri

Optimization of the mechanical and corrosion resistance of Alloy 625 by aging treatment and thermo-metallurgical modelling

Srinivas Pradhan Rajkumar

DESIGN AND ANALYSIS OF WIND SOLAR HYBRID POWER SYSTEM

Annamaria Rampoldi

A revised Systematic Layout Planning to fit disabled workers contexts

Daniele Riva

Advanced sensorless optimal interaction controller with impact formulation

Davide Vergani

Reliability analysis of valves for vacuum applications

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Alizadeh Meinagh Mohammadamin

Analysis of road crash data of Milan by using Artificial Neural Networks and regression models

Arianna Bonanomi, Martina Conti

Numerical investigation on the response of monopiles subject to combined horizontal and uplift loads

Alireza Emad

Information Management in Construction and Oil and Gas Industry, a Comparison

Hasan Eslami, Mohsen Yavary Nia, Hooshyar Yousefyani

Experimental and Numerical Analysis of Overloaded Channel in Supercritical Condition

Ameera Muhammed Mukhtar Abdelrahman Ibrahim

Fusion of SAR and Optical Imagery for Flood Monitoring

Nico Aditya Jatmiko

Nearshore Wave Energy Production: A study on the Italian coasts

Bin Liu

Using post disaster damage data to assess pre-event scenarios.An application of the TELES system to the Taiwan,Meinong earthquake 2016

Fazel Nasserzadeh

Comprehensive Literature Review of Noise Modeling Due to the Transportation Infrastructures,A case study: Noise Assessment of Bologna International Airport

Nicolas Rueda Mojica

Acknowledging the complexity of data to assess buildings' seismic damage and vulnerability. Shifting towards enhanced methods and processes of data collection and management.

Peiyong Shi

Runway-related Accidents Risk Assessment; Sensitivity analyses on runway geometry, weather conditions, presence of arresting system and airport annual movements

Linhan Tang

Copernicus-EMS and International Charter services for flood mapping

Davide Teofilo

A modelling approach to support the emergency management in Health Care Facility in case of flood

Sundara Krishnan Venkateswara

DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION BY ROAD: METHODOLOGICAL APPROACH FOR RISK ANALYSIS

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Abdelfattah Mohamed Yoursry Mohamed, Bahaa Zein

Aleph | Beirut Port, Post Explosion

Ahmed Auday Hattem Alhamdani

Improving outdoor thermal comfort in Abu Dhabi

Silvia Colombo, Beatrice Gilardi

FLOR DA MANHA - An inclusive preschool shaped by nature in Xai-Xai, Mozambique

Tao Dong

Hani Volunteering Hub in Suhong Village

Bahareh Golrokh, Seyedeh Fatemeh Khamesi

Analytical formulation for predicting thermal dissatisfaction with adaptive models in naturally ventilated buildings

Yang Hu

GLACER OF LIGHT - OSLO CALL, CULTURE CENTER DESIGN

Olena Kopytina

Re-stadium: Rethinking sports facilities for adaptive reuse

Ahmed Mostafa Ahmed El Shaikh

ARKestra: a synergic design for sustainable residential buildings in the vacant infill lots of gentrified areas in SF

Mohammadmahdi Poursheikhali

Rehabitate post-disaster survivors

Mauricio Senior Ramirez, Ecem Taskin

Baharx: Straw-Bale Ecological House. A Study Case for Straw-Bale as a Construction Material and Other Green Practices

Ludivica Rossi

Early-stage assessment of Outdoor Comfort, Solar Potential and Building Form in urban environments: a case study in New York.

Christian Ihotasi Siregar

D.I.C.E (Diverse and Inclusive Collective Environment)

Asli Nur Timur, Nur Selin Yemisci

INSTITUTION OF COLLECTIVE MEMORY