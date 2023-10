"Anormal* di casa nostra", l'appello per dire no all'intervento di Vannacci al Lavello

"Anormal* di casa nostra". Inizia così - con evidente riferimento a uno dei concetti più criticati del libro 'Il mondo al contrario' - l'appello di una trentina di realtà lecchesi che chiedono di ritirare il nulla osta all'intervento del generale Roberto Vannacci al monastero di Santa Maria del Lavello, a Calolziocorte. L'incontro di presentazione del discusso libro da parte dell'autore è in programma per martedì 17 ottobre alle ore 20.45.

"Disappunto per la superficialità della Fondazione Lavello"

"In qualità di enti del terzo settore, associazioni sindacali, forze politiche, organizzazioni non formali, venute a conoscenza attraverso la stampa locale della presentazione del libro 'il mondo al contrario' di Roberto Vannacci - evento organizzato dall’associazione culturale Identità Europea presso la sala conferenze del Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte - esprimiamo disappunto nei confronti della fondazione del Lavello per via della superficiale concessione di uno spazio pubblico e significativo, come quello del monastero, ad un’organizzazione che promuoverà, attraverso le tesi del relatore invitato, messaggi razzisti, sessisti, misogini e xenofobi".

I firmatari dell'appello

I firmatari "in aggiornamento" dell'appello contro Vannacci al Lavello sono: Ambientalmente Lecco, Anpi provinciale di Lecco, Anpi sezione Valle San Martino, Arci Lecco Sondrio, associazione comunità il Gabbiano, associazione culturale Upper Monte Marenzo, associazione L’Altra Via, Cambia Calolzio, Casa delle sinistre della Valle San Martino, Cngei gruppo scout Valmadrera, Cgli Lecco, circolo Arci Promessi Sposi, circolo Arci spazio condiviso, comitato Salviamo il Magnodeno, con la Sinistra Cambia Lecco, Dinamo culturale, Donne democratiche Lecco, Giovani democratici provinvia di Lecco, Impegno comune per Dolzago, Legambiente Lecco, Les Cultures, Partito Democratico Calolziocorte, Pd città di Lecco, associazione Renzo e Lucio, Sinistra Italiana Lecco, Telefono donna Lecco, Udi e Unione popolare Lecco.

"In un contesto dove aumentano povertà, sofferenze e marginalità sociali e dove l’inflazione ha inciso profondamente sul potere d’acquisto dei salari e dei redditi, assistere pedissequamente alle 'comparsate' di personaggi pubblici che spostano il focus e l’attenzione di media e stampa verso questioni care solo al conservatorismo più ortodosso, ci deve fare riflettere. Perché, ci chiediamo, temi quali il lavoro povero, la sofferenza abitativa, la carenza dei servizi di prossimità nelle aree interne del paese, la mancata attuazione di piani industriali che tengano in considerazione non solo i profitti di pochi, bensì la salute e la sicurezza di tutt* i lavorator*, la violenza come prodotto della cultura patriarcale, non vengano in egual modo sostenuti?"

"Provincia di Lecco e Comune di Calolzio fanno parte del Cda, intervengano"

"Inoltre, che in un luogo di cultura, riconciliazione, riflessione e accoglienza, com’è quello del monastero, possano transitare idee in aperta contrapposizione con i dettami costituzionali, oltre che con gli atti istitutivi dell’ente stesso che ne regge le iniziative di valorizzazione, fa amaramente sorridere. Eppure, ad oggi, non una dichiarazione pubblica - che non fosse di circostanza - è trapelata dagli esponenti del Cda della Fondazione (nominati da Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Calolziocorte e Camera di commercio di Como Lecco), a riprova della leggerezza con cui è stata approvata la concessione dello sala conferenze a un’iniziativa del genere".

"Nessuna cancel culture. Ma Vannacci presenti il suo libro in un altro luogo"

"Vorremmo, quindi, richiamare le istituzioni territoriali alla responsabilità e al rispetto degli atti di indirizzo assunti, chiedendo, in primis, a Fondazione monastero di Santa Maria del Lavello e, in secondo luogo, alla Provincia di Lecco e al Comune di Calolziocorte attraverso i propri nominati, di negare uno spazio pubblico a chi propina messaggi d’odio. Oltre a ciò sosteniamo che l’attuale presidente della Fondazione debba rassegnare le proprie dimissioni per mancato rispetto del codice etico dell’ente".

"Ci teniamo, infine - aggiungo a firma gli anormal* di casa nostra - a sottolineare come questo appello non rientri tra le operazioni di cancel culture di un’opera letteraria. In una qualsiasi altra sala, purché privata, Identità Europea e Vannacci potrebbero dialogare sul loro 'mondo al contrario' - tra picchetti d’onore o in presenza di contestatori, contestatrici, contestator*. Quello che riteniamo inaccettabile è che lo facciano con il placet laconico di istituzioni che dovrebbero tutelare i diritti di tutt*, a partire proprio da quelli di marginalizzati, marginalizzate e marginalizzat* che, con buona pace del generale, non guidano dittatorialmente il nostro Paese".