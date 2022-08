Al Lavello una canzone per il piccolo Achille

Continua la mobilitazione per regalare una speranza al piccolo Achille. Domani sera a Calolzio si terrà infatti una serata benefica con musica e karaoke insieme a "Fabietto e Pamela", per sostenere la raccolta fondi lanciata dai genitori Simone Losa di Calolzio e Sara Rusconi di Bellano. Una campagna con tanto di crowdfunding - per raccogliere le risorse necessarie a coprire le spese per permettere ad Achille, che soffre di una malattia genetica che lo ha reso cieco, di volare negli Usa per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico - che sta raccogliendo molte adesioni nel territorio.

La cifra da raggiungere è molto elevata, ma in meno di un mese si è già arrivati a 2/3 circa dell'obiettivo. Questo è dunque più che mai il momento di crederci e di spingere sull'acceleratore della speranza e della solidarietà, anche tramite le iniziative aperte alla popolazione. "Una canzone per Achille" si terrà venerdì 5 agosto a partire dalle ore 20 nel complesso di Santa Maria del Lavello su iniziativa della Pro loco Calolziocorte, di Confcommercio Lecco, della Locanda Leonardo e della Fondazione di Santa Maria del Lavello.

La mobilitazione a favore del piccolo Achille continua inoltre con la "Damigiana della solidarietà" proposta dalla Polisportiva di Monte Marenzo per facilitare le donazioni anche con offerte dirette e senza il ricorso allo strumento online.

"Ringraziamo gli amici della Pro Erve per averci invitato sabato 6 agosto, dalle ore 19.00 alle ore 23.30, alla Sagra E...state a Erve in Piazza Unità D’Italia - dove si esibirà il gruppo musicale Goodbye Pooh Tribute Band - fa sapere Angelo Fontana dell'Area sociale della Polisportiva - Tante persone vorrebbero dare il loro proprio contributo alla famiglia di Achille, ma non sanno effettuare le donazioni

online. La Polisportiva ha quindi pensato di organizzare una tradizionale raccolta fondi con questa damigiana solidale che stiamo portando in tour in vari comuni del territorio. Vi aspettiamo".