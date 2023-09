Chiosco, tensostruttura, Comune e palazzetto: Barzio si rifà il look

Lavori in corso a Barzio. Hanno preso il via, nei giorni scorsi, le annunciate opere per il rifacimento del chiosco a Concenedo, meta molto frequentata durante il periodo estivo. “In questa prima fase di intervento si è proceduto allo smantellamento della struttura esistente - spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia - Quindi, anche compatibilmente con il meteo, i lavori continueranno con l'obiettivo di chiudere l'intervento e procedere con il bando pubblico di affidamento entro la prossima stagione estiva. Come ben comprensibile, per permettere l'attuazione delle opere in tutta sicurezza, gli spazi esterni del chiosco saranno chiusi al pubblico. Unica eccezione sarà l'area dello Sky Fitness, che è collocata a una distanza adeguata dal cantiere, per poter essere utilizzata in sicurezza, nonostante i lavori in corso”.

Alla chiusura dei lavori Concenedo disporrà di un nuovo punto di riferimento per momenti di svago e ristoro, affiancato da un ampio spazio verde a disposizione di bambini e adulti.

Cambia la tensostruttura

Altra importante opera al via in questo periodo è quella per la nuova tensostruttura di via Provinciale. Anche in questo caso gli operai hanno già provveduto a smantellare la vecchia struttura, per poi lasciare spazio alla costruzione della nuova. I lavori di costruzione inizieranno indicativamente a metà ottobre, per proseguire fino al completamento, che ci si auspica avvenga in tempo utile per sfruttare la struttura già la prossima stagione estiva.

"Anche qui, come a Concenedo, per tutta la durata dei lavori l’intera area circostante la tensostruttura rimarrà chiusa al pubblico - sottolinea il sindaco - Per questo motivo anche il parco giochi non sarà accessibile per qualche mese. Siamo consapevoli che ciò creerà un disagio ai più piccoli e, di questo, ci scusiamo. Ma si tratta di un provvedimento necessario per garantire la sicurezza di tutti".

Comune e palazzetto: più efficienza energetica

Sempre sul fronte degli edifici pubblici del paese, si segnala il completamento dei lavori di efficientamento energetico dell’ex Comune e del Palazzetto dello sport. In questo ambito si sta procedendo alle richieste di allacciamenti degli impianti fotovoltaici che dipendono dal gestore della rete pubblica, con l’installazione dei cantatori bidirezionali. Solo a seguito dell’installazione di questi contatori gli impianti potranno iniziare a produrre, immettere corrente in rete e beneficiare degli incentivi economici. Avere questi due impianti operativi è la fase propedeutica per poter creare la comunità energetica (CER).

“Il Comune sta anche portando avanti il progetto per la realizzazione della CER, indipendentemente dal risultato della manifestazione di interesse pubblicata da Regione Lombardia - spiega Arrigoni Battaia - Barzio è l'unico comune che sta procedendo in tal senso, perché crede fortemente in questo progetto. Ricordo che chiunque può chiedere di far parte della CER, indipendentemente dal fatto di avere o meno un impianto fotovoltaico. Il sito a cui manifestare adesione è valsassina.comunitaenergeticarinnovabile.it”.

Al fine di incrementare il risparmio energetico si è affidato anche l'appalto dell'intervento di efficientamento degli impianti di riscaldamento del Municipio con un impianto ibrido (pompa di calore + caldaia a condensazione), con l’ottimizzazione della distribuzione.