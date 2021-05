Valmadrera: conclusi i lavori di efficientamento energetico al Centro Diurno Disabili

120mila euro investiti per ultimare gli interventi finalizzati all'adeguamento e implementazione dell'efficientamento energetico dell'edificio destinato a Centro Diurno Disabili, sito in viale Promessi Sposi, 129 a Valmadrera. L'intendimento dell'Amministrazione Comunale è stato «quello di proseguire l'azione intrapresa negli anni precedenti di riqualificazione energetica e messa in sicurezza del proprio patrimonio e, nel caso specifico, l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria relativi all'adeguamento delle uscite di sicurezza e vie di esodo, alla sostituzione di tratti di muratura perimetrale attualmente in vetrocemento (con interessamento dell'involucro del fabbricato), ed alla sostituzione di tutti i serramenti del Centro Diurno Disabili». L'intervento si è reso possibile utilizzando parte del finanziamento erogato da Regione Lombardia, tramite la L.R. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica" ed alla D.G.R. n. 3113 del 05.05.2020.

Le opere hanno interessato tutto il piano terra dell'edificio con particolare riguardo alla parte destinata a laboratorio, nonché di quella adibita a servizi (palestra, studio medico, mensa, etc..), oltre alla parte del piano primo dove si trovano gli uffici a servizio del centro.

I lavori al Centro Diurno Disabili di Valmadrera

Sono stati sostituiti tutti i serramenti esistenti con la messa in opera di nuovi serramenti a taglio termico con vetri (a due o tre camere) basso emissivo e gas nelle camere d'aria a garanzia del contenimento dei consumi energetici del fabbricato. Oltre alla sostituzione dei serramenti è stata prevista la fornitura e posa di frangisole per le finestrature poste sul fronte sud-est del laboratorio; inoltre al fine di migliorare le prestazioni energetiche sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria comportanti la sostituzione delle pareti perimetrali dell'edificio in vetrocemento, in corrispondenza dell'ingresso principale, con la messa in opera di nuovi serramenti aventi prestazioni migliori sotto il profilo energetico.

La spesa sostenuta dall'Amministrazione contempla i lavori, le spese tecniche di progetto. D.L., Sicurezza del cantiere e collaudi.

Infine «la D.L., su espressa volontà dell'Amministrazione comunale, ha predisposto una perizia di variante e suppletiva, in relazione al miglior completamento dei lavori avviati, con utilizzo del ribasso d'asta, ai fini di una più completa e funzionale, in termini energetici, sostituzione dei serramenti presso il Centro Diurno Disabili, con riferimento alla parte rientrante nell'edificio, ma non oggetto del contratto originario. In particolar modo si darà corso alla sostituzione di tutti i serramenti del piano primo dell'edificio con particolare riguardo ai locali destinati ad alloggio del custode che in questi anni è servito per le emergenze. Le opere di perizia non andranno a modificare il quadro economico dell'opera approvato così come sopra indicato».