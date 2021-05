Lavori conclusi in anticipo, scongiurato un nuovo tilt del traffico

I disagi che hanno caratterizzato la giornata di oggi per quanto concerne la viabilità, con Lecco paralizzata in ingresso sia da Pescate sia da Abbadia (per incidente) dalla tarda mattinata sino a metà pomeriggio, sono scongiurati per la giornata di martedì.

Gli interventi di manutenzione sull'elettrodotto T411 Bulciago-Lecco nel tronco compreso tra il palo 80 e il palo 85, localizzati tra il comune di Lecco e il comune di Pescate, hanno tenuto banco lunedì, bloccando migliaia di lecchesi e mettendo ancora una volta in evidenza la fragilità del sistema viabilistico di accesso alla città e interno. A complicare il quadro un incidente con mezzo pesante coinvolto sul lungolago di Lecco.

Il prefetto Castrese De Rosa in persona ha informato nella serata di lunedì che i disagi saranno scongiurati. «Si comunica che la società incaricata da Terna Spa di svolgere i lavori di manutenzione sull’elettrodotto Bulciago-Lecco ha concluso gli stessi con ampio anticipo e non saranno necessarie le chiusure programmate per le giornate del 1, 9 e 10 giugno, le quali sono pertanto revocate».