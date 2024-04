Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Quando dico che mancano i più elementari presupposti di pianificazione intendo quello che un cittadino mi ha segnalato questa mattina.

In corso Martiri della Liberazione - come si può vedere dalle foto -, nei giorni scorsi si è terminata la posa del teleriscaldamento: due giorni fa l'impresa ha provveduto a fare un ripristino temporaneo asfaltando lo scavo; oggi, temo un'altra utenza, riapre lo stesso scavo per mettere dei sottoservizi.

Insomma, fare e disfare è tutto un lavorare: peccato che gli unici danneggiati e che pagheranno le conseguenze siano i contribuenti.

Sono tre anni e mezzo che stiamo assistendo a questo spreco di denaro pubblico, forse è bene che qualche assessore cominci a fare una seria riflessione relativamente al prendere in considerazione le dimissioni per manifesta incompetenza e per procurato danno relativo alla mancanza di pianificazione e programmazione.

Tutti erano a conoscenza che in quella zona si stava scavando: bastava coordinare gli interventi ed eseguirli prima di chiudere con l'asfalto l'intervento eseguito per far spazio al teleriscaldamento.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco