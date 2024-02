Esultate: i lavori alla Rocca di Parè sono finiti

Ultima mezza mattinata di disagi per chi viaggia verso Bellagio. Intorno alle 10 di giovedì 15 febbraio la strada della Rocca di Parè di Valmadrera verrà riaperta. Il tratto della ex Sp 583 Lecco-Bellagio, da qualche tempo divenuto viale Cardinal Carlo Maria Martini, è stato interessato dai lavori di adeguamento e messa in sicurezza di un tratto di circa 150 metri, quello che collega il lungolago della città a quello di Malgrate. In particolare, le opere hanno interessato la porzione stradale che, dal confine con l'appena citata Malgrate, arrivano sino alla piazzola di sosta, lato lago, ove è posizionata la stazione idrometrica del Consorzio del bacino dell'Adda per la misurazione delle altezze del lago.

Primi lavori per la passerella tra Malgrate e Valmadrera

Le opere di adeguamento e messa in sicurezza hanno riguardato l'allargamento della sede stradale, con scavi di sbancamento in roccia per garantire il calibro minimo stradale di 5,50 metri, lo spostamento delle reti paramassi preesistenti e il successivo riposizionamento a seguito del consolidamento della parete rocciosa attraverso interventi di rafforzamento corticale con rete paramassi, il rifacimento del parapetto esistente a lago di delimitazione della carreggiata stradale, con nuovo parapetto al fine di migliorare il livello di sicurezza, migliorando la resistenza in caso di urti accidentali, adeguamento dell'altezza minima a 1,10 metri, realizzata attraverso la messa in opera in sommità al parapetto di un corrimano metallico. Inoltre, sono stati realizzati gli interventi strutturali, fronte lago, necessari in previsione della realizzazione futura della viabilità pedonale sospesa che andrà a collegare Valmadrera a Malgrate.

Il quadro economico dell'opera ammontante a complessivi 550mila euro: il finanziamento è avvenuto interamente tramite fondi del Pnrr e i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Sangalli Spa di Mapello (Bergamo), per l'importo contrattuale pari ad 331mila 725 euro e 62 centesimi, cui va sommata l'Iva. Le opere, come da cronoprogramma lavori della durata di 120 giorni, dovevano concludersi entro il 26 febbraio, al netto di un periodo di sospensione lavori accordato al fine di meglio approfondire alcune valutazioni di ordine tecnico/strutturale dell'opera eseguita.

“Nella giornata odierna di mercoledì 14 febbraio, in anticipo sui tempi previsti, è stata firmata la consegna anticipata delle opere tra la direzione lavori e l'impresa esecutrice che consente così all'amministrazione comunale di poter procedere alla riapertura al traffico di questo importante snodo viabilistico lacuale”, spiega il Comune di Valmadrera.