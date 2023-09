Proseguono i lavori all'interno del centro sportivo comunale "Al Bione" di Lecco. In queste settimane, infatti, è in corso la posa del nuovo impianto d'illuminazione intorno alla pista di atletica, opera di cui si era parlato già nel corso dell'estate 2022. Allora erano stati approvati i progetti definitivi per un costo totale superiore al milione di euro. I tecnici della Livio Impianti, azienda incaricata di eseguire i lavori, in questi giorni hanno sollevato e posato i pali sui quali sono stati installate le luci a led, che dovrebbero garantire un'efficienza simile a quella di cui si gode da qualche tempo allo stadio "Rigamonti-Ceppi".

Tramite la determinazione dirigenziale dello scorso 27 febbraio i lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla società Ige Impianti Srl (capogruppo mandataria) di San Giustino (Perugia) e dall’impresa mandante di Bosisio Parini per un importo contrattuale di 473.758,87 euro netti, cui va sommata l'Iva del 10% (521.134,76 euro). Il contratto con l’Ati è stato sottoscritto con scrittura privata il 13 aprile.

Lo scorso 19 settembre è stata apportata una modifica al contratto a causa del protrarsi delle attività di analisi eseguite sulle terre di scavo che prevede un incremento dell’importo contrattuale di 15.624,06 euro. Il totale dei lavori è conseguentemente salito a 536.758,82 euro, mentre il quadro economico non si è spostato dai 645.210,28 euro.

I lavori al "Bione": luci, spogliatoi e corsia coperta

I fondi necessari arrivano anche dalla convenzione stilata da Comune di Lecco e Regione Lombardia per un finanziamento pari a due milioni di euro dal Palazzo milanese nell’ambito del programma degli interventi per la ripresa economica, ribattezzato Piano Marshall da Fontana&Co.

La prima quota del contributo, pari a 600mila euro, è stata erogata dalla Regione il 7 giugno 2021. 53.633,18 sono stati utilizzati dal Comune stesso per quanto riguarda la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, misura e contabilità lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Stando a quanto riferito nel documento approvato a suo tempo dalla Giunta, sono state previste due variazioni di bilancio per l’aumento del Quadro Economico degli interventi, “conseguente ai maggiori costi e all’incremento prezzi” e si fa riferimento al Decreto Aiuti convertito in legge lo scorso 15 luglio 2022.

Il 12 settembre, infine, è stato effettuato il subappalto per quanto riguarda la costruzione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo 1: l'Impresa Bertola Costruzioni S.r.l. di Morbegno (Sondrio), che si è aggiudicata l'appalto a novembre 2022, ha chiesto l'autorizzazione - concessa - per subappaltare alla Romeri Metalcostruzioni Srl di Castione Andevenno (Sondrio) l'esecuzione delle opere di carpenteria per un importo presunto di 148.551,17 euro oltre Iva.