Centro Lecco, fine dei disagi: Lungolago e via Mascari, i lavori sono terminati

Gli operai sono stati al lavoro per alcune settimane per procedere con la sistemazione

Sono terminati i lavori pubblici svolti a Lecco che hanno coinvolto piazza Cermenati e via Mascari. Nello specifico, nel tratto compresso tra la centralissima piazza e Lungolario Isonzo sono stati portati a termine il totale rifacimento della pavimentazione e la riverniciatura completa dei dissuasori, a collegare i quali verrà posizionato un cordone di delimitazione sul a lago. In questi giorni sono inoltre in corso le sostituzioni delle lastre di pavimentazione rotte nella limitrofa piazza XX Settembre, che termineranno in settimana.

In via Mascari, invece, i lavori hanno riguardato la pulizia delle vie di fuga e la posa di malta cementizia atta a uniformare la pavimentazione del tratto compreso tra via Cavour e via Del Pozzo.

«Intervento necessario»

«Un intervento necessario per la sicurezza stradale e il decoro urbano nel centro di Lecco - spiega l'assessore alla cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi - che riserva attenzione ai pedoni e ai veicoli in transito. La bellezza naturale del golfo di Lecco si coniuga alla cura della città in un tratto dall'ampio respiro, che troverà poi consecuzione con i lavori del prossimo lungolago da piazza Cermenati a piazza Stoppani».